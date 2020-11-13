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Выборы президента США — 2020
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NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, такой прогноз дал телеканал NBC News. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:25
2020-11-13T22:47
выборы президента сша — 2020
nbc
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сша
северная каролина
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, такой прогноз дал телеканал NBC News.Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком этого региона принимал присланные по почте бюллетени до 12 ноября включительно – главное, чтобы штамп об отправке письма датировался не позднее дня выборов, 3 ноября. Однако СМИ могут спрогнозировать победу того или иного кандидата до окончательного подведения итогов.Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход выборов – соперник Трампа Джо Байден, согласно тем же прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые для его победы 270 голосов выборщиков.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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nbc, дональд трамп, сша, северная каролина, в мире

NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине

22:25 13.11.2020 (обновлено: 22:47 13.11.2020)
 
© AP Photo / Karl DeBlakerПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Karl DeBlaker
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, такой прогноз дал телеканал NBC News.
Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком этого региона принимал присланные по почте бюллетени до 12 ноября включительно – главное, чтобы штамп об отправке письма датировался не позднее дня выборов, 3 ноября. Однако СМИ могут спрогнозировать победу того или иного кандидата до окончательного подведения итогов.
Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход выборов – соперник Трампа Джо Байден, согласно тем же прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые для его победы 270 голосов выборщиков.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020NBCДональд ТрампСШАСеверная КаролинаВ мире
 
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