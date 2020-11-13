https://ria.ru/20201113/vybory-1584568202.html
NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, такой прогноз дал телеканал NBC News. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:25
2020-11-13T22:25
2020-11-13T22:47
выборы президента сша — 2020
nbc
дональд трамп
сша
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584346883_0:150:3072:1878_1400x0_80_0_0_d68b466514502849e69928ce6b60b4b0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, такой прогноз дал телеканал NBC News.Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком этого региона принимал присланные по почте бюллетени до 12 ноября включительно – главное, чтобы штамп об отправке письма датировался не позднее дня выборов, 3 ноября. Однако СМИ могут спрогнозировать победу того или иного кандидата до окончательного подведения итогов.Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход выборов – соперник Трампа Джо Байден, согласно тем же прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые для его победы 270 голосов выборщиков.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
сша
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584346883_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cc4b068694d90ef886ccf8c5f84a5db1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nbc, дональд трамп, сша, северная каролина, в мире