https://ria.ru/20201113/vybory-1584568202.html

NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине

NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине

Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, такой прогноз дал телеканал NBC News. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T22:25

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выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, такой прогноз дал телеканал NBC News.Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком этого региона принимал присланные по почте бюллетени до 12 ноября включительно – главное, чтобы штамп об отправке письма датировался не позднее дня выборов, 3 ноября. Однако СМИ могут спрогнозировать победу того или иного кандидата до окончательного подведения итогов.Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход выборов – соперник Трампа Джо Байден, согласно тем же прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые для его победы 270 голосов выборщиков.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

северная каролина

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nbc, дональд трамп, сша, северная каролина, в мире