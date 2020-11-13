Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/vybory-1584568072.html
NBC: Байден победил в штате Джорджия
NBC: Байден победил в штате Джорджия
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в Джорджии, такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:23
2020-11-13T23:59
выборы президента сша — 2020
nbc
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_0:0:2464:1386_1400x0_80_0_0_d302236d8027445a03d03cffd87ac459.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в Джорджии, такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC.В этом штате, где борьба идет за 16 голосов выборщиков, представитель демократов не побеждал уже почти 30 лет.В случае победы в Джорджии Байден набирает 306 голосов выборщиков. Ровно столько набрал Дональд Трамп на выборах 2016 года.В свою очередь, Трамп, по прогнозу NBC, победил в колеблющейся Северной Каролине.Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком принимал присланные по почте бюллетени при условии отправки письма не позднее дня голосования, 3 ноября. Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход: Байден, согласно прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201113/vybory-1584559896.html
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_52:0:2259:1655_1400x0_80_0_0_94c2c8ba29c113b3d9107400eb042584.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nbc, джо байден, джорджия, сша, в мире

NBC: Байден победил в штате Джорджия

22:23 13.11.2020 (обновлено: 23:59 13.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в Джорджии, такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC.
В этом штате, где борьба идет за 16 голосов выборщиков, представитель демократов не побеждал уже почти 30 лет.
В случае победы в Джорджии Байден набирает 306 голосов выборщиков. Ровно столько набрал Дональд Трамп на выборах 2016 года.
В свою очередь, Трамп, по прогнозу NBC, победил в колеблющейся Северной Каролине.
Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком принимал присланные по почте бюллетени при условии отправки письма не позднее дня голосования, 3 ноября.
Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход: Байден, согласно прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков.
В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
20:56Выборы президента США — 2020
Штаб Трампа отозвал иск по голосованию в Аризоне
 
Выборы президента США — 2020NBCДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02ВОЗ рекомендовал не совершать поездки во время COVID-19
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Лента новостейМолния