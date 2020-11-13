https://ria.ru/20201113/vybory-1584568072.html
NBC: Байден победил в штате Джорджия
NBC: Байден победил в штате Джорджия
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в Джорджии, такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:23
2020-11-13T22:23
2020-11-13T23:59
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в Джорджии, такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC.В этом штате, где борьба идет за 16 голосов выборщиков, представитель демократов не побеждал уже почти 30 лет.В случае победы в Джорджии Байден набирает 306 голосов выборщиков. Ровно столько набрал Дональд Трамп на выборах 2016 года.В свою очередь, Трамп, по прогнозу NBC, победил в колеблющейся Северной Каролине.Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком принимал присланные по почте бюллетени при условии отправки письма не позднее дня голосования, 3 ноября. Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход: Байден, согласно прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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nbc, джо байден, джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Кандидат в президенты США
от демократов Джо Байден
одержал победу в Джорджии
, такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC.
В этом штате, где борьба идет за 16 голосов выборщиков, представитель демократов не побеждал уже почти 30 лет.
В случае победы в Джорджии Байден набирает 306 голосов выборщиков. Ровно столько набрал Дональд Трамп на выборах 2016 года.
В свою очередь, Трамп, по прогнозу NBC, победил в колеблющейся Северной Каролине.
Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком принимал присланные по почте бюллетени при условии отправки письма не позднее дня голосования, 3 ноября.
Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход: Байден, согласно прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков.
В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.