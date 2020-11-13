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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Штаб Трампа отозвал иск по голосованию в Аризоне
Штаб Трампа отозвал иск по голосованию в Аризоне
Предвыборный штаб президента США и кандидата на пост главы государства на следующий срок Дональда Трампа отозвал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:56
2020-11-13T21:39
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ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб президента США и кандидата на пост главы государства на следующий срок Дональда Трампа отозвал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа. Об этом говорится в уведомлении в судебной базе.В иске говорилось, что ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования привели к тому, что часть голосов не засчитали.По прогнозам телеканала CNN, после подсчета 99 процентов бюллетеней в штате за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовало 49,4 процента избирателей, за Трампа — 49,1 процента. Кандидатов разделяют менее 14 тысяч голосов.В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом страны, до этого о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201113/putin-1584470029.html
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дональд трамп, аризона, сша, в мире

Штаб Трампа отозвал иск по голосованию в Аризоне

20:56 13.11.2020 (обновлено: 21:39 13.11.2020)
 
© AP Photo / Matt YorkСторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Matt York
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ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб президента США и кандидата на пост главы государства на следующий срок Дональда Трампа отозвал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа.
Об этом говорится в уведомлении в судебной базе.

"Со времени вчерашних слушаний сведение голосов по всему штату сделало ненужным судебное решение по части президентских выборщиков", — отмечается в документе.

В иске говорилось, что ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования привели к тому, что часть голосов не засчитали.
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По прогнозам телеканала CNN, после подсчета 99 процентов бюллетеней в штате за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовало 49,4 процента избирателей, за Трампа — 49,1 процента. Кандидатов разделяют менее 14 тысяч голосов.
В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом страны, до этого о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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