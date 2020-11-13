https://ria.ru/20201113/vybory-1584559896.html

Штаб Трампа отозвал иск по голосованию в Аризоне

Штаб Трампа отозвал иск по голосованию в Аризоне

Предвыборный штаб президента США и кандидата на пост главы государства на следующий срок Дональда Трампа отозвал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:56

2020-11-13T20:56

2020-11-13T21:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

аризона

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582964838_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_109a97217be2352ea918b54c42bbed8a.jpg

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб президента США и кандидата на пост главы государства на следующий срок Дональда Трампа отозвал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа. Об этом говорится в уведомлении в судебной базе.В иске говорилось, что ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования привели к тому, что часть голосов не засчитали.По прогнозам телеканала CNN, после подсчета 99 процентов бюллетеней в штате за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовало 49,4 процента избирателей, за Трампа — 49,1 процента. Кандидатов разделяют менее 14 тысяч голосов.В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом страны, до этого о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201113/putin-1584470029.html

https://ria.ru/20201113/klinton-1584407682.html

аризона

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, аризона, сша, в мире