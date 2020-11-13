Лукашенко заявил, что не верит в честные выборы от оппозиции
19:53 13.11.2020 (обновлено: 21:01 13.11.2020)
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерения оппозиции провести сейчас честные выборы.
"Кроме Беларуси у меня ничего нет, я лучшие годы положил на эту страну. Я за нее уцепился и держу, потому что понимаю, что может быть… И вы знаете, что с ней может быть, (если - ред.) вот я завтра уйду, ведь честных выборов сейчас не будет", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.
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По его словам, оппозиция "вывалит (на улицы Минска - ред.) тех 40 тысяч, которые были на пике (протестов – ред.), заявят, что их полмиллиона".
Лукашенко заявил, что "никакие выборы им не нужны, им нужно замкнуть этот санитарный кордон, на это все поставлено". В этой связи он обратил внимание на одновременное давление на страну извне, имея в виду переброску техники НАТО ближе к границам Белоруссии, и внутреннее давление в виде протестов оппозиции.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Тихановская после выборов уехала в Литву.
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При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.