https://ria.ru/20201113/vybory-1584553151.html

Лукашенко заявил, что не верит в честные выборы от оппозиции

Лукашенко заявил, что не верит в честные выборы от оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерения оппозиции провести сейчас честные выборы. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:53

2020-11-13T19:53

2020-11-13T21:01

светлана тихановская

нато

минск

литва

александр лукашенко

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в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерения оппозиции провести сейчас честные выборы.По его словам, оппозиция "вывалит (на улицы Минска - ред.) тех 40 тысяч, которые были на пике (протестов – ред.), заявят, что их полмиллиона".Лукашенко заявил, что "никакие выборы им не нужны, им нужно замкнуть этот санитарный кордон, на это все поставлено". В этой связи он обратил внимание на одновременное давление на страну извне, имея в виду переброску техники НАТО ближе к границам Белоруссии, и внутреннее давление в виде протестов оппозиции.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Тихановская после выборов уехала в Литву.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

минск

литва

белоруссия

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светлана тихановская, нато, минск, литва, александр лукашенко, белоруссия, в мире