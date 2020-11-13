https://ria.ru/20201113/vybory-1584552699.html

Лукашенко прокомментировал выборы в США

Лукашенко прокомментировал выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США вмешивались в выборы в других странах и в текущую избирательную кампанию в своей стране "получили"... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:50

2020-11-13T19:50

2020-11-13T20:27

выборы президента сша — 2020

александр лукашенко

сша

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США вмешивались в выборы в других странах и в текущую избирательную кампанию в своей стране "получили" результат своих "разработок"."В Беларуси ничто не предвещало этих событий… Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать… Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.Он отметил, что "когда увидел предвыборную кампанию в Америке, разговаривая с президентом России, ему прямо сказал: вот и по делу". "Они (США - ред.) везде и всегда вмешивались в президентские выборы… особенно в России и чрезвычайно в Беларуси. Вот они и получили - результат своих наработок и разработок", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, сша, в мире