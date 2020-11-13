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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/vybory-1584552699.html
Лукашенко прокомментировал выборы в США
Лукашенко прокомментировал выборы в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США вмешивались в выборы в других странах и в текущую избирательную кампанию в своей стране "получили"... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:50
2020-11-13T20:27
выборы президента сша — 2020
александр лукашенко
сша
в мире
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США вмешивались в выборы в других странах и в текущую избирательную кампанию в своей стране "получили" результат своих "разработок"."В Беларуси ничто не предвещало этих событий… Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать… Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.Он отметил, что "когда увидел предвыборную кампанию в Америке, разговаривая с президентом России, ему прямо сказал: вот и по делу". "Они (США - ред.) везде и всегда вмешивались в президентские выборы… особенно в России и чрезвычайно в Беларуси. Вот они и получили - результат своих наработок и разработок", - подчеркнул Лукашенко.
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александр лукашенко, сша, в мире

Лукашенко прокомментировал выборы в США

19:50 13.11.2020 (обновлено: 20:27 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Юки ИвамураИзбиратели во время досрочного голосования на выборах президента США
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США вмешивались в выборы в других странах и в текущую избирательную кампанию в своей стране "получили" результат своих "разработок".
"В Беларуси ничто не предвещало этих событий… Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать… Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.
Он отметил, что "когда увидел предвыборную кампанию в Америке, разговаривая с президентом России, ему прямо сказал: вот и по делу". "Они (США - ред.) везде и всегда вмешивались в президентские выборы… особенно в России и чрезвычайно в Беларуси. Вот они и получили - результат своих наработок и разработок", - подчеркнул Лукашенко.
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Выборы президента США — 2020Александр ЛукашенкоСШАВ мире
 
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