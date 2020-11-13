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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/vybory-1584470562.html
В ООН не нашли крупных нарушений прав человека на выборах в США
В ООН не нашли крупных нарушений прав человека на выборах в США
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не выявило крупных нарушений прав человека, которые бы подрывали право на голосование в США во время... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:37
2020-11-13T13:37
выборы президента сша — 2020
руперт колвилл
управление верховного комиссара оон по правам человека
оон
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 13 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не выявило крупных нарушений прав человека, которые бы подрывали право на голосование в США во время выборов президента страны, заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл."Мы делали все, что в наших силах, чтобы отследить – мы не присутствуем в стране – отследить, в общем, были ли общие нарушения прав человека. Мы полагаем, что не было. Мы не отметили присутствия общих нарушений прав человека, которые могли бы иметь негативные последствия на право на голосование. Хотя могли быть какие-то отдельные инциденты", - сказал он.
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руперт колвилл, управление верховного комиссара оон по правам человека, оон, сша, в мире

В ООН не нашли крупных нарушений прав человека на выборах в США

13:37 13.11.2020
 
© AP Photo / Julio CortezМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Julio Cortez
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ЖЕНЕВА, 13 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не выявило крупных нарушений прав человека, которые бы подрывали право на голосование в США во время выборов президента страны, заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.
"Мы делали все, что в наших силах, чтобы отследить – мы не присутствуем в стране – отследить, в общем, были ли общие нарушения прав человека. Мы полагаем, что не было. Мы не отметили присутствия общих нарушений прав человека, которые могли бы иметь негативные последствия на право на голосование. Хотя могли быть какие-то отдельные инциденты", - сказал он.
 
Выборы президента США — 2020Руперт КолвиллУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаООНСШАВ мире
 
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