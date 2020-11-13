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В ООН не нашли крупных нарушений прав человека на выборах в США

В ООН не нашли крупных нарушений прав человека на выборах в США

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не выявило крупных нарушений прав человека, которые бы подрывали право на голосование в США во время... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:37

2020-11-13T13:37

2020-11-13T13:37

выборы президента сша — 2020

руперт колвилл

управление верховного комиссара оон по правам человека

оон

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 13 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не выявило крупных нарушений прав человека, которые бы подрывали право на голосование в США во время выборов президента страны, заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл."Мы делали все, что в наших силах, чтобы отследить – мы не присутствуем в стране – отследить, в общем, были ли общие нарушения прав человека. Мы полагаем, что не было. Мы не отметили присутствия общих нарушений прав человека, которые могли бы иметь негативные последствия на право на голосование. Хотя могли быть какие-то отдельные инциденты", - сказал он.

сша

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руперт колвилл, управление верховного комиссара оон по правам человека, оон, сша, в мире