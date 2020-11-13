Кравчук рассказал, по какой системе должны пройти выборы в Донбассе
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что выборы на неподконтрольной Киеву части региона должны пройти по мажоритарной системе.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
"Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции", - заявил Кравчук в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН), опубликованном в пятницу.
По его словам, такие выборы могли бы состояться 31 марта, но конкретной привязки к дате нет, этот вопрос не принципиален. Кравчук также считает, что времени для подготовки выборов вполне достаточно.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. При этом выборы не проходили на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом Украины постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения