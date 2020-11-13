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Кравчук рассказал, по какой системе должны пройти выборы в Донбассе

Кравчук рассказал, по какой системе должны пройти выборы в Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что выборы на неподконтрольной Киеву части региона... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:31

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леонид кравчук

верховная рада украины

борис грызлов

луганская область

украина

в мире

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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что выборы на неподконтрольной Киеву части региона должны пройти по мажоритарной системе.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.По его словам, такие выборы могли бы состояться 31 марта, но конкретной привязки к дате нет, этот вопрос не принципиален. Кравчук также считает, что времени для подготовки выборов вполне достаточно.Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. При этом выборы не проходили на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом Украины постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

луганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид кравчук, верховная рада украины, борис грызлов, луганская область, украина, в мире