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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/vybory-1584426744.html
Песков объяснил, чего ждет Россия в ситуации с выборами в США
Песков объяснил, чего ждет Россия в ситуации с выборами в США
Москва ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, ничего не говорит про выборы и не комментирует сложившуюся ситуацию, это "пауза... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:26
2020-11-13T11:04
выборы президента сша — 2020
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, ничего не говорит про выборы и не комментирует сложившуюся ситуацию, это "пауза вежливости", завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного президента.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Песков объяснил, чего ждет Россия в ситуации с выборами в США

10:26 13.11.2020 (обновлено: 11:04 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий ПаршинЛюди на Таймс-сквер в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на Таймс-сквер в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, ничего не говорит про выборы и не комментирует сложившуюся ситуацию, это "пауза вежливости", завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это такая пауза вежливости - мы ничего не говорим про выборы, мы ничего не говорим про ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Мы именно ждем, когда сами американцы - не американские СМИ, а сами американцы - провозгласят избранного президента", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного президента.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020РоссияДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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