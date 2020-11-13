Песков объяснил, чего ждет Россия в ситуации с выборами в США
10:26 13.11.2020 (обновлено: 11:04 13.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий ПаршинЛюди на Таймс-сквер в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, ничего не говорит про выборы и не комментирует сложившуюся ситуацию, это "пауза вежливости", завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это такая пауза вежливости - мы ничего не говорим про выборы, мы ничего не говорим про ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Мы именно ждем, когда сами американцы - не американские СМИ, а сами американцы - провозгласят избранного президента", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного президента.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.