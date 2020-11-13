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Песков объяснил, чего ждет Россия в ситуации с выборами в США

Песков объяснил, чего ждет Россия в ситуации с выборами в США

Москва ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, ничего не говорит про выборы и не комментирует сложившуюся ситуацию, это "пауза... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:26

2020-11-13T10:26

2020-11-13T11:04

выборы президента сша — 2020

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, ничего не говорит про выборы и не комментирует сложившуюся ситуацию, это "пауза вежливости", завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного президента.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, сша, в мире