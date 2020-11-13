Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/vybory-1584425005.html
Песков: американцы вряд ли могут кого-то критиковать в вопросах выборов
Песков: американцы вряд ли могут кого-то критиковать в вопросах выборов
Американцы вряд ли теперь могут хоть кого-то критиковать в вопросах проведения выборов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:20
2020-11-13T11:00
выборы президента сша — 2020
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583744177_0:0:1113:626_1400x0_80_0_0_d7ea5cec6300a8cf8338be266d4bd1ee.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американцы вряд ли теперь могут хоть кого-то критиковать в вопросах проведения выборов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью RT Песков, говоря о случаях вмешательства США во внутренние дела РФ, упомянул, в том числе, о денежных переводах в некоторые российские общественные организации."По крайней мере, это все звучало постоянно. И что это, если не вмешательство во внутренние дела?" - добавил представитель Кремля.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583744177_22:0:1087:799_1400x0_80_0_0_c4dfb9843e9a67907f59435c2e2d2277.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, сша, в мире

Песков: американцы вряд ли могут кого-то критиковать в вопросах выборов

10:20 13.11.2020 (обновлено: 11:00 13.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники поствыборных протестов в штате Орегон
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американцы вряд ли теперь могут хоть кого-то критиковать в вопросах проведения выборов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью RT Песков, говоря о случаях вмешательства США во внутренние дела РФ, упомянул, в том числе, о денежных переводах в некоторые российские общественные организации.
"Не забывайте: постоянные оценки тех или иных внутренних процессов в Российской Федерации, постоянная критика, связанная с якобы нарушением прав человека, критика наших выборов. Сейчас вообще даже как-то неудобно уже говорить, кажется, вряд ли американцы могут теперь хоть кого-то критиковать за выборы", - отметил Песков.
"По крайней мере, это все звучало постоянно. И что это, если не вмешательство во внутренние дела?" - добавил представитель Кремля.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02ВОЗ рекомендовал не совершать поездки во время COVID-19
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Лента новостейМолния