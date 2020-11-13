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Песков: американцы вряд ли могут кого-то критиковать в вопросах выборов
Песков: американцы вряд ли могут кого-то критиковать в вопросах выборов
Американцы вряд ли теперь могут хоть кого-то критиковать в вопросах проведения выборов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:20
2020-11-13T10:20
2020-11-13T11:00
выборы президента сша — 2020
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американцы вряд ли теперь могут хоть кого-то критиковать в вопросах проведения выборов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью RT Песков, говоря о случаях вмешательства США во внутренние дела РФ, упомянул, в том числе, о денежных переводах в некоторые российские общественные организации."По крайней мере, это все звучало постоянно. И что это, если не вмешательство во внутренние дела?" - добавил представитель Кремля.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дмитрий песков, сша, в мире