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CNN прогнозирует победу Байдена в Аризоне после подсчета 99% голосов

CNN прогнозирует победу Байдена в Аризоне после подсчета 99% голосов

Кандидат от демократов Джо Байден победил в штате Аризона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:33

2020-11-13T08:33

2020-11-13T08:33

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден победил в штате Аризона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные подсчеты.Аризона оставалась одним из нескольких штатов с неясным исходом борьбы между Байденом и Дональдом Трампом.Согласно CNN, после подсчета 99% бюллетеней в штате за Байдена проголосовало 49,4% избирателей, а за Трампа – 49,1%. Разница составляет менее 14 тысяч голосов.Выборы в Аризоне приносит победителю 11 голосов выборщиков.Если прогноз телеканала окажется верным, это будет лишь второй случай более чем за 70 лет, когда победу в Аризоне одерживает демократ.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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сша

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дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире