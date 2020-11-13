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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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В МВБ США назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории
В МВБ США назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории
На выборах в США нет данных о потерянных или незасчитанных голосах, а также о каких-либо взломах, говорится в заявлении федеральных властей. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T02:17
2020-11-13T02:42
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выборы президента сша — 2020
сша
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. На выборах в США нет данных о потерянных или незасчитанных голосах, а также о каких-либо взломах, говорится в заявлении федеральных властей.Заявление подписали совместно Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности CISA и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC)."Нет никаких данных о том, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли голоса или каким-либо образом были скомпрометированы", - заверяют правительственные чиновники, эта последняя цитата в документе выделена жирным шрифтом.
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мвб сша, вашингтон (город), сша, в мире

В МВБ США назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории

02:17 13.11.2020 (обновлено: 02:42 13.11.2020)
 
© AP Photo / Julio CortezМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. На выборах в США нет данных о потерянных или незасчитанных голосах, а также о каких-либо взломах, говорится в заявлении федеральных властей.
Заявление подписали совместно Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности CISA и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC).
"Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории", - говорится в заявлении.
"Нет никаких данных о том, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли голоса или каким-либо образом были скомпрометированы", - заверяют правительственные чиновники, эта последняя цитата в документе выделена жирным шрифтом.
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