https://ria.ru/20201113/vybory-1584399914.html

В МВБ США назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории

В МВБ США назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории

На выборах в США нет данных о потерянных или незасчитанных голосах, а также о каких-либо взломах, говорится в заявлении федеральных властей. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T02:17

2020-11-13T02:17

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. На выборах в США нет данных о потерянных или незасчитанных голосах, а также о каких-либо взломах, говорится в заявлении федеральных властей.Заявление подписали совместно Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности CISA и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC)."Нет никаких данных о том, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли голоса или каким-либо образом были скомпрометированы", - заверяют правительственные чиновники, эта последняя цитата в документе выделена жирным шрифтом.

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

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мвб сша, вашингтон (город), сша, в мире