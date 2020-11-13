https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

Трампизм не проиграл. Как президент США стал Конфуцием наших дней

Трампизм не проиграл. Как президент США стал Конфуцием наших дней

Множество СМИ всего мира обошла статья агентства AP, сообщающая нам, что Дональд Трамп, может, и проиграл выборы, но трампизм ничего не проиграл: более того, он РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:00

2020-11-13T08:00

2020-11-13T08:08

дональд трамп

президентские выборы в сша

сша

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Множество СМИ всего мира обошла статья агентства AP, сообщающая нам, что Дональд Трамп, может, и проиграл выборы, но трампизм ничего не проиграл: более того, он только начинается. Кто-то видел это "предупреждение для своих" в лондонской The Guardian, кто-то в Japan Times. Сама статья не шедевр аналитики. Она излагает то, что в российских СМИ уже ясно и неоднократно сказано. Например, что победа кандидата в президенты должна была означать массовую победу и других кандидатов (в сенат, в губернаторы и так далее) от той же партии, а этого не произошло. Президентство Трампа мобилизовало мощную избирательскую базу, идейно сплотило ее. Агентству осталось сказать, что необычный прилив голосов за Байдена был достигнут непристойно громадным жульничеством — но оно этого не говорит, может быть, потому, что примеров этого жульничества в других СМИ и без того сколько угодно. Но главное, чего в материале нет — это точного определения, что же такое трампизм. А это хороший вопрос, если уж даже противниками его признается, что таковой только расправляет плечи. Есть смысл помочь американским друзьям сформулировать этот существенный вопрос — что же трампизм из себя представляет. Задача нелегкая из-за личности самого Трампа. Здесь повторяется история с неким господином Куном, преподавателем в царстве Лу в пятом веке до нашей эры (нам он известен как Конфуций). Учитель Кун был, конечно, блестящим лектором, и у него в выступлениях и в голове была четкая и логичная система взглядов и идей. Но до нас они дошли в виде отдельных цитат (твитов?), по памяти записанных его учениками и расположенных не всегда по логике. Потребовалось несколько столетий, чтобы потомки четко сформулировали, что такое конфуцианство. Так же, между прочим, выглядела ситуация с прочими основоположниками мировых учений и религий, предпочитавшими устный жанр.Но Трамп-то, в отличие от Конфуция, и сегодня жив. Вот только четких формулировок трампизма от него ждать не следует — он не философ. Более того: еще он не показал себя гениальным организатором и высшим государственным менеджером, работая, так же как и выступая, в жанре импровизации. Ему очень не хватает талантов Льва Давидовича Троцкого, который был не только идеологом, но и в краткий срок создал с нуля армию, победившую в Гражданской войне. Общее впечатление от Трампа и трампизма — что это какая-то абсолютная человеческая нормальность, доведенная самим Трампом до гротеска. Соответственно, трампистские партии в каких угодно странах могли бы называться партиями нормальности, сменив или вобрав в себя провалившиеся консервативные, республиканские и прочие подобные партии, явно оказавшиеся ниже уровня ожиданий своих потенциальных избирателей. Первый пункт идеологии трампизма в наших и не наших СМИ описан подробно. Это, конечно, патриотизм — в данном случае американский, причем в случае с США доведенный до абсурда (особенно во внешней политике), но ведь если есть патриотизм одной страны, то значит, это нормально и для других. Демократы и прочие "прогрессисты" считают нации и государства своим врагом — но мобилизовали против этого своего новшества мощную оппозицию. Второй пункт менее очевиден потому, что слишком очевиден, сам Трамп на эти темы высказывался разве что отдельными фразами, потому что зачем говорить о чем-то и так понятном. Трампизм — это человеческая свобода и уважение к личности. Вспомним, как первые три года правления Трампа экономика страны переживала бум просто потому, что администрация снижала налоги и пачками отменяла ограничения, правила и инструкции, которые до того восемь лет штамповали демократы. Дело в том, что любые "прогрессисты", по сути, заняты одним делом — ограничивают человеческую свободу, насильно вводя придуманные ими нормы и "нормальности". Что и понятно: если хочешь создать какое-то новое общество, то надо сначала разрушить то, что есть, а тут нужны крайние формы насилия, прежде всего морального. Делается это множеством способов, и не только через захваченные систему образования или СМИ. Для тотального контроля над мозгами пригодятся любые угрозы — экологические, медицинские, со стороны белых людей и вообще мужчин… А итог всего этого — что где-то есть группа личностей, с усталым вздохом объясняющая прочим, что теперь жить надо по-другому, сейчас скажем, как именно. Собственно, этими двумя пунктами трампизм и ограничивается. Хотя я не сомневаюсь, что формулировки такового будут дополняться и доводиться до еще большей ясности, в США и не только там. Дело в том, что трампизм и вправду только начинает осознавать себя — в ответ на давнее и бешеное наступление его противников. Что весьма заметно и по реакции обоих флангов американской политики на никак не наступающий исход выборов, с предстоящими исками и пересчетом голосов. Прогрессисты, они же либералы и демократы, привычно сотрясаются в истерике, в этот раз счастливой: уже победили, "конец кошмара". Правые… вот буквально наугад взятые на этой неделе статьи из The American Conservative. Одна о том, что "либерализм проигрывает вместе с Байденом", другая — что начинается "великое чрезвычайное положение". Консерваторы, понятно, слегка грустят, но уверенно говорят: все только начинается. А именно: очень слабую победу одержала — если вообще одержала — партия ненависти (к Америке и к любым несогласным), вдобавок расколотая на несколько опять же полных ненависти друг к другу группировок. И если раньше недовольство самых разных людей могло быть обращено к правящей администрации, то теперь мишенью будут только демократы, которые поэтому — привычно для революционеров — пожрут друг друга. Хотя и на правом фланге раскол, крайние обвиняют во всем республиканцев, так и не примирившихся с трампизмом… Партии придется обновиться и выработать себе четкую идеологию — наверное, ту самую, речь о которой выше. Это первая статья. А вторая — о том, что сельская Америка, Америка Трампа, в развалинах, ей нет резона принимать "прогрессистов" и мириться с ними и дальше. Если повезет — будет то, что в Восточной Европе конца 1980-х. Добавим к этому: если же первыми актами новой администрации будет паническое завинчивание гаек, то все неприятные события произойдут еще быстрее.

https://ria.ru/20201110/krizis-1583932551.html

https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/1584098968.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583681618.html

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дональд трамп, президентские выборы в сша, сша, авторы