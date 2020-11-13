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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/vstrecha-1584471131.html
В Кремле прокомментировали встречу Небензи с Тихановской
В Кремле прокомментировали встречу Небензи с Тихановской
Позиция России по Белоруссии не изменилась, встреча постпреда России при ООН Василия Небензи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской не была личной, РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:41
2020-11-13T13:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
василий небензя
александр лукашенко
белоруссия
оон
литва
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Позиция России по Белоруссии не изменилась, встреча постпреда России при ООН Василия Небензи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской не была личной, это публичное мероприятие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковРанее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. По его словам, РФ готова разговаривать со всеми, "мы никому не отказываем в слове"."Позиция не изменилась, он же (Небензя - ред.) не один с ней встречался... Наш полпред вместе со своими коллегами проводит мероприятия, если в них участвуют такие, как Тихановская, также в рамках своей деятельности он принимает участие в мероприятиях. Это не личная встреча. В этом плане (в позиции РФ по Белоруссии - ред.) ничего нового нет", - сказал Песков журналистам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html
https://ria.ru/20201019/tikhanovskaya-1580550591.html
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светлана тихановская, василий небензя, александр лукашенко, белоруссия, оон, литва, в мире

В Кремле прокомментировали встречу Небензи с Тихановской

13:41 13.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Позиция России по Белоруссии не изменилась, встреча постпреда России при ООН Василия Небензи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской не была личной, это публичное мероприятие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. По его словам, РФ готова разговаривать со всеми, "мы никому не отказываем в слове".
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"Позиция не изменилась, он же (Небензя - ред.) не один с ней встречался... Наш полпред вместе со своими коллегами проводит мероприятия, если в них участвуют такие, как Тихановская, также в рамках своей деятельности он принимает участие в мероприятиях. Это не личная встреча. В этом плане (в позиции РФ по Белоруссии - ред.) ничего нового нет", - сказал Песков журналистам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВасилий НебензяАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНЛитваВ мире
 
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