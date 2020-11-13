https://ria.ru/20201113/vrach-1584515989.html

Врач предположил, когда закончится рост заболеваний COVID-19

Врач предположил, когда закончится рост заболеваний COVID-19

Рост заболеваний коронавирусом не закончится, пока у населения не возникнет популяционный иммунитет, заявил РИА Новости директор Университетской клиники МГУ... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:53

2020-11-13T16:53

2020-11-13T16:54

распространение нового коронавируса

армаис камалов

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рост заболеваний коронавирусом не закончится, пока у населения не возникнет популяционный иммунитет, заявил РИА Новости директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 21 983 до 1 880 551.Он отметил, что ситуация с пандемий в РФ сейчас "пролонгированная", что можно связать с тем, что достаточно долгое время люди находились под карантинными мерами и в изоляции, а потом резко стали выходить, что спровоцировало вторую волну. Камалов считает, что вспышка связана именно с тем, что люди, которые были в карантине, выйдя, стали посещать людные места - рестораны, кафе, театры кино."Что касается когда это закончится - сложно сказать, безусловно, надо разбираться, и не только, наверное, врачам, вирусологам, эпидемиологам. Тут нужно понимать, что это вирус, он, наверное, мутирует, мутирует неоднократно, завозится из других стран, имеет какие-то свои формы заболевания", - добавил эксперт.Камалов уточнил, что даже в клинической картине немного поменялось течение заболевания в сравнении с ситуацией в апреле. По его мнению, чтобы снизить заболеваемость, нужно постараться избежать контактов, при которых неизбежна передача вот вируса, однако нужно, чтобы эти ограничения были оправданы, касались не поголовно всех, а именно тех групп населения, "которые чаще находятся друг с другом - это касается школ, может быть, высших учебных заведений, там, где… скопление молодежи и педагогов".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/sposob-1584505514.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584503485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армаис камалов, коронавирус в россии, общество