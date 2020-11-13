https://ria.ru/20201113/vrach-1584515989.html
Врач предположил, когда закончится рост заболеваний COVID-19
Врач предположил, когда закончится рост заболеваний COVID-19
Рост заболеваний коронавирусом не закончится, пока у населения не возникнет популяционный иммунитет, заявил РИА Новости директор Университетской клиники МГУ... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:53
2020-11-13T16:53
2020-11-13T16:54
распространение нового коронавируса
армаис камалов
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рост заболеваний коронавирусом не закончится, пока у населения не возникнет популяционный иммунитет, заявил РИА Новости директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 21 983 до 1 880 551.Он отметил, что ситуация с пандемий в РФ сейчас "пролонгированная", что можно связать с тем, что достаточно долгое время люди находились под карантинными мерами и в изоляции, а потом резко стали выходить, что спровоцировало вторую волну. Камалов считает, что вспышка связана именно с тем, что люди, которые были в карантине, выйдя, стали посещать людные места - рестораны, кафе, театры кино."Что касается когда это закончится - сложно сказать, безусловно, надо разбираться, и не только, наверное, врачам, вирусологам, эпидемиологам. Тут нужно понимать, что это вирус, он, наверное, мутирует, мутирует неоднократно, завозится из других стран, имеет какие-то свои формы заболевания", - добавил эксперт.Камалов уточнил, что даже в клинической картине немного поменялось течение заболевания в сравнении с ситуацией в апреле. По его мнению, чтобы снизить заболеваемость, нужно постараться избежать контактов, при которых неизбежна передача вот вируса, однако нужно, чтобы эти ограничения были оправданы, касались не поголовно всех, а именно тех групп населения, "которые чаще находятся друг с другом - это касается школ, может быть, высших учебных заведений, там, где… скопление молодежи и педагогов".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/sposob-1584505514.html
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армаис камалов, коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Рост заболеваний коронавирусом не закончится, пока у населения не возникнет популяционный иммунитет, заявил РИА Новости директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова
, врач-уролог Армаис Камалов
.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 21 983 до 1 880 551.
"Наверное, пока не возникнет популяционный иммунитет, а это 60-65% населения", - заявил Камалов, отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться рост заболеваемости коронавирусом.
Он отметил, что ситуация с пандемий в РФ сейчас "пролонгированная", что можно связать с тем, что достаточно долгое время люди находились под карантинными мерами и в изоляции, а потом резко стали выходить, что спровоцировало вторую волну. Камалов считает, что вспышка связана именно с тем, что люди, которые были в карантине, выйдя, стали посещать людные места - рестораны, кафе, театры кино.
"Что касается когда это закончится - сложно сказать, безусловно, надо разбираться, и не только, наверное, врачам, вирусологам, эпидемиологам. Тут нужно понимать, что это вирус, он, наверное, мутирует, мутирует неоднократно, завозится из других стран, имеет какие-то свои формы заболевания", - добавил эксперт.
Камалов уточнил, что даже в клинической картине немного поменялось течение заболевания в сравнении с ситуацией в апреле. По его мнению, чтобы снизить заболеваемость, нужно постараться избежать контактов, при которых неизбежна передача вот вируса, однако нужно, чтобы эти ограничения были оправданы, касались не поголовно всех, а именно тех групп населения, "которые чаще находятся друг с другом - это касается школ, может быть, высших учебных заведений, там, где… скопление молодежи и педагогов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.