https://ria.ru/20201113/voronezh-1584458220.html

Полицию хотят наградить за задержание солдата при нападении в Воронеже

Полицию хотят наградить за задержание солдата при нападении в Воронеже

ГУМВД по Воронежской области направило в министерство внутренних дел РФ представления о поощрении оперативников, которые задержали солдата, обвиняемого в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:39

2020-11-13T12:39

2020-11-13T12:39

стрельба на военном аэродроме под воронежем

гумвд

андрей макаров

следственный комитет россии (ск рф)

семилукский район

воронежская область

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. ГУМВД по Воронежской области направило в министерство внутренних дел РФ представления о поощрении оперативников, которые задержали солдата, обвиняемого в убийстве троих человек на военном аэродроме, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главка Наталья Куликова.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова днем того же дня задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.Воронежский гарнизонный военный суд 11 ноября избрал Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2021 года. В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20201111/voronezh-1584157589.html

семилукский район

воронежская область

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, гумвд, андрей макаров, следственный комитет россии (ск рф), семилукский район, воронежская область, воронеж, происшествия