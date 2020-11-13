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Полицию хотят наградить за задержание солдата при нападении в Воронеже
Полицию хотят наградить за задержание солдата при нападении в Воронеже
ГУМВД по Воронежской области направило в министерство внутренних дел РФ представления о поощрении оперативников, которые задержали солдата, обвиняемого в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:39
2020-11-13T12:39
стрельба на военном аэродроме под воронежем
гумвд
андрей макаров
следственный комитет россии (ск рф)
семилукский район
воронежская область
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. ГУМВД по Воронежской области направило в министерство внутренних дел РФ представления о поощрении оперативников, которые задержали солдата, обвиняемого в убийстве троих человек на военном аэродроме, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главка Наталья Куликова.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова днем того же дня задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.Воронежский гарнизонный военный суд 11 ноября избрал Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2021 года. В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20201111/voronezh-1584157589.html
семилукский район
воронежская область
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, гумвд, андрей макаров, следственный комитет россии (ск рф), семилукский район, воронежская область, воронеж, происшествия

Полицию хотят наградить за задержание солдата при нападении в Воронеже

12:39 13.11.2020
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПатруль военной полиции на окраине Воронежа
Патруль военной полиции на окраине Воронежа - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. ГУМВД по Воронежской области направило в министерство внутренних дел РФ представления о поощрении оперативников, которые задержали солдата, обвиняемого в убийстве троих человек на военном аэродроме, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главка Наталья Куликова.
По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова днем того же дня задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома Балтимор под Воронежем - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 17:37
Стали известны подробности убийства рядовым сослуживцев в Воронеже
"На сотрудников подготовлены представления и направлены в министерство для рассмотрения о поощрении", - сообщила Куликова.
Воронежский гарнизонный военный суд 11 ноября избрал Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2021 года. В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.
 
Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемГУМВДАндрей МакаровСледственный комитет России (СК РФ)Семилукский районВоронежская областьВоронежПроисшествия
 
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