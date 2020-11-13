Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/voda-1584407050.html
В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым
В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым на данный момент исключены, так как РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T07:45
2020-11-13T07:45
михаил шеремет
михаил мишустин
госдума рф
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577444061_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_434da4b8d552a43e34c34b261ddc79bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым на данный момент исключены, так как украинская сторона не способна гарантировать ее безопасность.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.По его словам, пока у власти на Украине находятся националисты, любые переговоры исключены.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201106/voda-1583287838.html
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577444061_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_92c3a6ce4ff8f09f21cc826d09e08e16.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил шеремет, михаил мишустин, госдума рф, республика крым, украина, в мире

В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым

07:45 13.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым на данный момент исключены, так как украинская сторона не способна гарантировать ее безопасность.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
"Мы не требуем и не просим воду от Украины, так как понимаем, чем могут обернуться данные переговоры. Мы понимаем, что если и будет достигнуто соглашение, то нет никаких гарантий, что украинская сторона способна обеспечить безопасность поставляемой воды. Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду. Кроме того, нет никаких гарантий, что Киев снова попытается перекрыть Северо-Крымский канал, шантажируя крымчан", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, пока у власти на Украине находятся националисты, любые переговоры исключены.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 00:51
В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму
"Крым с поддержкой федерального центра справится со всеми вызовами, как это уже было не раз", - подчеркнул депутат.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Михаил ШереметМихаил МишустинГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02ВОЗ рекомендовал не совершать поездки во время COVID-19
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Лента новостейМолния