В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым на данный момент исключены, так как украинская сторона не способна гарантировать ее безопасность.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
"Мы не требуем и не просим воду от Украины, так как понимаем, чем могут обернуться данные переговоры. Мы понимаем, что если и будет достигнуто соглашение, то нет никаких гарантий, что украинская сторона способна обеспечить безопасность поставляемой воды. Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду. Кроме того, нет никаких гарантий, что Киев снова попытается перекрыть Северо-Крымский канал, шантажируя крымчан", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, пока у власти на Украине находятся националисты, любые переговоры исключены.
"Крым с поддержкой федерального центра справится со всеми вызовами, как это уже было не раз", - подчеркнул депутат.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.