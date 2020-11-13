https://ria.ru/20201113/voda-1584407050.html

В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым

В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым на данный момент исключены, так как РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T07:45

2020-11-13T07:45

2020-11-13T07:45

михаил шеремет

михаил мишустин

госдума рф

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым на данный момент исключены, так как украинская сторона не способна гарантировать ее безопасность.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.По его словам, пока у власти на Украине находятся националисты, любые переговоры исключены.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201106/voda-1583287838.html

республика крым

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, михаил мишустин, госдума рф, республика крым, украина, в мире