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Песков рассказал о вмешательстве США в дела России
Песков рассказал о вмешательстве США в дела России
Случаев вмешательства во внутренние дела России со стороны США было очень много, президенту докладывали о денежных переводах из Штатов в российские общественные РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:13
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генеральная прокуратура рф
россия
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джо байден
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Случаев вмешательства во внутренние дела России со стороны США было очень много, президенту докладывали о денежных переводах из Штатов в российские общественные организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, их было очень много", - заявил Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия, отвечая на вопрос о том, были ли доказанные случаи вмешательства со стороны США во внутренние дела РФ.Он упомянул, в частотности, об оценках тех или иных внутренних процессов в РФ со стороны Штатов, о критике в вопросах проведения выборов и в сфере прав человека."Вы помните, что еще до 2008 года - тогда, по-моему, Генпрокуратурой прямо составлялись таблицы денежных переводов в различные общественные организации из Соединенных Штатов Америки. Я помню, как докладывали об этом президенту. И мы большую часть всех этих данных делали публичными", - сказал представитель Кремля, отметив, что таких примеров было очень много.Он подтвердил, что это было расценено как вмешательство в политическую ситуацию в РФ, поскольку это были организации, занимающиеся политической деятельностью.На вопрос о том, вмешивалась ли Россия во внутренние дела США, Песков ответил: "нет". Говоря об обвинениях в адрес России в размещении платных объявлений в Facebook, он отметил: "Cуществует целая политика продажи коммерческих объявлений в Facebook, и наверняка кто-то этим пользовался из России, это совершенно нормальная практика".В ответ на уточняющий вопрос Песков согласился, что это мог быть какой-нибудь конкретный частный заказчик. "Конечно, - открытый, который платил деньги, размещал. Наверняка такое было", - добавил он.Представитель Кремля упомянул, что телеканал RT вещал и продолжает вещать на территории США. "Но наши коллеги в Соединенных Штатах воспринимают это как прямое вмешательство во внутренние дела", - отметил Песков.
https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html
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генеральная прокуратура рф, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, политика

Песков рассказал о вмешательстве США в дела России

10:13 13.11.2020 (обновлено: 15:12 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Случаев вмешательства во внутренние дела России со стороны США было очень много, президенту докладывали о денежных переводах из Штатов в российские общественные организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, их было очень много", - заявил Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия, отвечая на вопрос о том, были ли доказанные случаи вмешательства со стороны США во внутренние дела РФ.
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Он упомянул, в частотности, об оценках тех или иных внутренних процессов в РФ со стороны Штатов, о критике в вопросах проведения выборов и в сфере прав человека.
"Вы помните, что еще до 2008 года - тогда, по-моему, Генпрокуратурой прямо составлялись таблицы денежных переводов в различные общественные организации из Соединенных Штатов Америки. Я помню, как докладывали об этом президенту. И мы большую часть всех этих данных делали публичными", - сказал представитель Кремля, отметив, что таких примеров было очень много.
Он подтвердил, что это было расценено как вмешательство в политическую ситуацию в РФ, поскольку это были организации, занимающиеся политической деятельностью.
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На вопрос о том, вмешивалась ли Россия во внутренние дела США, Песков ответил: "нет". Говоря об обвинениях в адрес России в размещении платных объявлений в Facebook, он отметил: "Cуществует целая политика продажи коммерческих объявлений в Facebook, и наверняка кто-то этим пользовался из России, это совершенно нормальная практика".
В ответ на уточняющий вопрос Песков согласился, что это мог быть какой-нибудь конкретный частный заказчик. "Конечно, - открытый, который платил деньги, размещал. Наверняка такое было", - добавил он.
Представитель Кремля упомянул, что телеканал RT вещал и продолжает вещать на территории США. "Но наши коллеги в Соединенных Штатах воспринимают это как прямое вмешательство во внутренние дела", - отметил Песков.
 
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