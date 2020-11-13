https://ria.ru/20201113/vlasti-1584507795.html

Власти дали совет ловившему интернет на березе омскому студенту

Власти дали совет ловившему интернет на березе омскому студенту

Специалисты Минпрома Омской области измерили скорость интернета в деревне Станкевичи, где местный студент жаловался на слабую связь и необходимость ловить сеть... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:14

2020-11-13T16:14

2020-11-13T17:56

александр бурков

омская область

омск

называевский район

общество

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ОМСК, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Минпрома Омской области измерили скорость интернета в деревне Станкевичи, где местный студент жаловался на слабую связь и необходимость ловить сеть на березе, и посоветовали ему найти место у соседей, сообщили журналистам в министерстве.Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети TikTok, разместил там видеообращение к губернатору Александру Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы поймать сеть, ему приходится карабкаться на березу в 300 метрах от деревни. На аккаунт Дудоладова в TikTok подписаны 123 тысячи пользователей. Спустя сутки директор института пообещала студенту составить индивидуальный план обучения на период ограничительных мер."Как выяснилось после замеров, дом молодого человека стоит в низине и поэтому "затемнен". В 100 метрах, в домах у центральной дороги, скорость 13 мегабит в секунду, а это как раз 4G. Связь в деревне обеспечивает вышка "Теле2", которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 километров. <...> Чтобы передавать в TikTok большие объемы информации, можно найти место недалеко от дома или у соседей", — пояснили журналистам в Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.Чтобы обеспечить в деревне Станкевичи интернет со скоростью 4G, нужна отдельная базовая станция, но для сотовых операторов такое строительство невыгодно, поскольку в деревне всего 18 домов и 48 жителей, отметили в министерстве. По данным властей, областной бюджет не может субсидировать установку вышки, поскольку по федеральной программе "Об устранении цифрового неравенства" деньги выделяются на строительство инфраструктуры связи в пунктах с населением от 100 человек.Вузы Омска перешли на дистанционный формат работы сразу же после распоряжения губернатора 9 ноября, исключение составили те заведения, которые занимаются переобучением лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции. В Омской области каждый день фиксируются новые рекорды по числу выявленных случаев коронавируса.

https://ria.ru/20201021/internet-1580787563.html

https://ria.ru/20201109/internet-1583693310.html

омская область

омск

называевский район

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александр бурков, омская область, омск, называевский район, общество