https://ria.ru/20201113/veruyuschie-1584525760.html
Россияне поддержали уголовное наказание за оскорбление чувств верующих
Россияне поддержали уголовное наказание за оскорбление чувств верующих
Большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувству верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:29
2020-11-13T17:29
2020-11-13T17:30
религия и мировоззрение
религия
здоровье - общество
фонд "общественное мнение"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582333859_0:357:3004:2047_1400x0_80_0_0_8d1a963c5c50aeb79ee0862497063e63.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувству верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".Социологи попросили респондентов высказаться, как они относятся к тому, что в настоящее время в России за оскорбление чувств предусмотрена уголовная ответственность - так, 63% заявили, что относятся к этому скорее положительно, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.Среди аргументов в поддержку уголовной ответственности было, в частности, названо то, что "нельзя оскорблять веру людей, нужно уважать их религиозные чувства" (26%), "каждый человек имеет право на собственный религиозный выбор" (15%), "нужно отвечать за свои поступки, за любое оскорбление должна быть ответственность" (7%), а также то, что "оскорбление чувств верующих может привести к социальным конфликтам".В свою очередь, тем, кто не поддерживает уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих или же затруднились в определении своей позиции, предстояло ответить на вопрос - стоит ли наказывать за подобные ситуации: 19% полагают, что не стоит, 11% высказались за наказание, а 7% затруднились ответить. Среди вариантов, в какой форме может быть наказание за оскорбление чувств верующих, 6% упомянули административный штраф, 1% - порицание и перевоспитание, 1% - исправительные работы, еще 1% считают, что наказание должно зависеть от тяжести нарушения, а 3% затруднились ответить.Среди аргументов, почему за оскорбление религиозных чувств не нужно наказывать, было, в частности, названо то, что "это нарушение прав и свобод, люди имеют право на собственное мнение" (4%), "религия, вера – личное дело каждого" (4%), "верующий человек должен прощать, его чувства нельзя оскорбить" (2%), а также то, что "это непродуманный, несправедливый закон" (2%).Социологи также предложили тем, кто одобряет, в целом, возможность уголовного наказания за оскорбление чувств верующих, оценить максимальный срок лишения свободы (3 года), который предусмотрен текущим законодательством (отвечали 71% респондентов): 29% заявили, что установленный срок "такой, какой нужен", 25% считают его слишком большим, 3% - слишком маленьким, а 14% затруднились ответить.Кроме того, по данным опроса, 52% россиян считают, что защита религиозных чувств не нарушает права атеистов; противоположное мнение высказали 30% опрощенных, еще 17% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201104/oon-1583042326.html
https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html
https://ria.ru/20201113/mukhammed-1584523394.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582333859_275:0:3004:2047_1400x0_80_0_0_824af220ff105755999284f11a3c27a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувству верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
Социологи попросили респондентов высказаться, как они относятся к тому, что в настоящее время в России за оскорбление чувств предусмотрена уголовная ответственность - так, 63% заявили, что относятся к этому скорее положительно, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.
Среди аргументов в поддержку уголовной ответственности было, в частности, названо то, что "нельзя оскорблять веру людей, нужно уважать их религиозные чувства" (26%), "каждый человек имеет право на собственный религиозный выбор" (15%), "нужно отвечать за свои поступки, за любое оскорбление должна быть ответственность" (7%), а также то, что "оскорбление чувств верующих может привести к социальным конфликтам".
В свою очередь, тем, кто не поддерживает уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих или же затруднились в определении своей позиции, предстояло ответить на вопрос - стоит ли наказывать за подобные ситуации: 19% полагают, что не стоит, 11% высказались за наказание, а 7% затруднились ответить. Среди вариантов, в какой форме может быть наказание за оскорбление чувств верующих, 6% упомянули административный штраф, 1% - порицание и перевоспитание, 1% - исправительные работы, еще 1% считают, что наказание должно зависеть от тяжести нарушения, а 3% затруднились ответить.
Среди аргументов, почему за оскорбление религиозных чувств не нужно наказывать, было, в частности, названо то, что "это нарушение прав и свобод, люди имеют право на собственное мнение" (4%), "религия, вера – личное дело каждого" (4%), "верующий человек должен прощать, его чувства нельзя оскорбить" (2%), а также то, что "это непродуманный, несправедливый закон" (2%).
Социологи также предложили тем, кто одобряет, в целом, возможность уголовного наказания за оскорбление чувств верующих, оценить максимальный срок лишения свободы (3 года), который предусмотрен текущим законодательством (отвечали 71% респондентов): 29% заявили, что установленный срок "такой, какой нужен", 25% считают его слишком большим, 3% - слишком маленьким, а 14% затруднились ответить.
Кроме того, по данным опроса, 52% россиян считают, что защита религиозных чувств не нарушает права атеистов; противоположное мнение высказали 30% опрощенных, еще 17% затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,8%.