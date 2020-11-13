https://ria.ru/20201113/veruyuschie-1584525760.html

Россияне поддержали уголовное наказание за оскорбление чувств верующих

Россияне поддержали уголовное наказание за оскорбление чувств верующих

Большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувству верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:29

2020-11-13T17:29

2020-11-13T17:30

религия и мировоззрение

религия

здоровье - общество

фонд "общественное мнение"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582333859_0:357:3004:2047_1400x0_80_0_0_8d1a963c5c50aeb79ee0862497063e63.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувству верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".Социологи попросили респондентов высказаться, как они относятся к тому, что в настоящее время в России за оскорбление чувств предусмотрена уголовная ответственность - так, 63% заявили, что относятся к этому скорее положительно, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.Среди аргументов в поддержку уголовной ответственности было, в частности, названо то, что "нельзя оскорблять веру людей, нужно уважать их религиозные чувства" (26%), "каждый человек имеет право на собственный религиозный выбор" (15%), "нужно отвечать за свои поступки, за любое оскорбление должна быть ответственность" (7%), а также то, что "оскорбление чувств верующих может привести к социальным конфликтам".В свою очередь, тем, кто не поддерживает уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих или же затруднились в определении своей позиции, предстояло ответить на вопрос - стоит ли наказывать за подобные ситуации: 19% полагают, что не стоит, 11% высказались за наказание, а 7% затруднились ответить. Среди вариантов, в какой форме может быть наказание за оскорбление чувств верующих, 6% упомянули административный штраф, 1% - порицание и перевоспитание, 1% - исправительные работы, еще 1% считают, что наказание должно зависеть от тяжести нарушения, а 3% затруднились ответить.Среди аргументов, почему за оскорбление религиозных чувств не нужно наказывать, было, в частности, названо то, что "это нарушение прав и свобод, люди имеют право на собственное мнение" (4%), "религия, вера – личное дело каждого" (4%), "верующий человек должен прощать, его чувства нельзя оскорбить" (2%), а также то, что "это непродуманный, несправедливый закон" (2%).Социологи также предложили тем, кто одобряет, в целом, возможность уголовного наказания за оскорбление чувств верующих, оценить максимальный срок лишения свободы (3 года), который предусмотрен текущим законодательством (отвечали 71% респондентов): 29% заявили, что установленный срок "такой, какой нужен", 25% считают его слишком большим, 3% - слишком маленьким, а 14% затруднились ответить.Кроме того, по данным опроса, 52% россиян считают, что защита религиозных чувств не нарушает права атеистов; противоположное мнение высказали 30% опрощенных, еще 17% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20201104/oon-1583042326.html

https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html

https://ria.ru/20201113/mukhammed-1584523394.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество