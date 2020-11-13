Москва будет ожидать от Баку информации по инциденту со сбитым вертолетом
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет ожидать от Азербайджана информации о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете о том, что азербайджанская сторона весьма оперативно заявила, что будет проведено тщательное расследование. Будут установлены и наказаны виновные. Безусловно, мы будем ожидать информации на этот счет", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что между Россией и Азербайджаном существуют каналы "очень тесного общения", и "какие-то дополнительные каналы здесь не нужны".
Пескова также спросили, доверяет ли Россия Азербайджану на этом этапе в плане тщательности расследования. Пресс-секретарь главы государства заявил, что считает этот вопрос неуместным.
Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.