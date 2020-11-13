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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/vertolet-1584470151.html
Москва будет ожидать от Баку информации по инциденту со сбитым вертолетом
Москва будет ожидать от Баку информации по инциденту со сбитым вертолетом
Россия будет ожидать от Азербайджана информации о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:36
2020-11-13T13:36
ситуация в нагорном карабахе
крушение российского вертолета в армении
генпрокуратура азербайджана
ми-24
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет ожидать от Азербайджана информации о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что между Россией и Азербайджаном существуют каналы "очень тесного общения", и "какие-то дополнительные каналы здесь не нужны".Пескова также спросили, доверяет ли Россия Азербайджану на этом этапе в плане тщательности расследования. Пресс-секретарь главы государства заявил, что считает этот вопрос неуместным.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/vertolet-1584212138.html
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крушение российского вертолета в армении, генпрокуратура азербайджана, ми-24, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире

Москва будет ожидать от Баку информации по инциденту со сбитым вертолетом

13:36 13.11.2020
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет ожидать от Азербайджана информации о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете о том, что азербайджанская сторона весьма оперативно заявила, что будет проведено тщательное расследование. Будут установлены и наказаны виновные. Безусловно, мы будем ожидать информации на этот счет", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что между Россией и Азербайджаном существуют каналы "очень тесного общения", и "какие-то дополнительные каналы здесь не нужны".
Пескова также спросили, доверяет ли Россия Азербайджану на этом этапе в плане тщательности расследования. Пресс-секретарь главы государства заявил, что считает этот вопрос неуместным.
Вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 07:37
В миротворческой операции в Карабахе применят боевые вертолеты
Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеКрушение российского вертолета в АрменииГенпрокуратура АзербайджанаМи-24Дмитрий ПесковАзербайджанАрменияВ мире
 
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