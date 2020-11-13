https://ria.ru/20201113/vertolet-1584470151.html

Москва будет ожидать от Баку информации по инциденту со сбитым вертолетом

Москва будет ожидать от Баку информации по инциденту со сбитым вертолетом

Россия будет ожидать от Азербайджана информации о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:36

2020-11-13T13:36

2020-11-13T13:36

ситуация в нагорном карабахе

крушение российского вертолета в армении

генпрокуратура азербайджана

ми-24

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет ожидать от Азербайджана информации о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что между Россией и Азербайджаном существуют каналы "очень тесного общения", и "какие-то дополнительные каналы здесь не нужны".Пескова также спросили, доверяет ли Россия Азербайджану на этом этапе в плане тщательности расследования. Пресс-секретарь главы государства заявил, что считает этот вопрос неуместным.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/vertolet-1584212138.html

азербайджан

армения

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крушение российского вертолета в армении, генпрокуратура азербайджана, ми-24, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире