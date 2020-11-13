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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584566071.html
Мурашко назвал сроки регистрации третьей российской вакцины от COVID-19
Мурашко назвал сроки регистрации третьей российской вакцины от COVID-19
Завершение клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, ожидается в середине декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:04
2020-11-13T22:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Завершение клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, ожидается в середине декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас она проходит клинические исследования. Мы ожидаем, что в середине декабря они должны завершить и подать нам документы, чтобы оценить качество формируемого иммунитета", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в России может быть зарегистрирована третья вакцина института имени Чумакова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко назвал сроки регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

22:04 13.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Завершение клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, ожидается в середине декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас она проходит клинические исследования. Мы ожидаем, что в середине декабря они должны завершить и подать нам документы, чтобы оценить качество формируемого иммунитета", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в России может быть зарегистрирована третья вакцина института имени Чумакова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
 
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