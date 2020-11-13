https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584566071.html

Мурашко назвал сроки регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

Мурашко назвал сроки регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

Завершение клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, ожидается в середине декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T22:04

2020-11-13T22:04

2020-11-13T22:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a9110a0f7a5b5eb81477c14f2acec012.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Завершение клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, ожидается в середине декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас она проходит клинические исследования. Мы ожидаем, что в середине декабря они должны завершить и подать нам документы, чтобы оценить качество формируемого иммунитета", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в России может быть зарегистрирована третья вакцина института имени Чумакова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество