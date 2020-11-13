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https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584561967.html
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российских вакцин от COVID-19 более 90%, но не у всех формируется одинаковый уровень иммунного... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:11
2020-11-13T21:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российских вакцин от COVID-19 более 90%, но не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа.По его словам, для оценки эффективности вакцин должно пройти время. Если это двойная аппликация, то для ряда вакцин это три недели, для ряда вакцин повторная вакцинация происходит через две недели."После трех недель иммунитет формируется, ну, вот по сегодняшним данным. Мы видим, что более 90% эффективность, и не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа. Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат. И во многих странах оценивается эффективность и возможность использования на уровне более 50%", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Министр добавил, что вакцины, которые зарегистрированы в России, обеспечивают достаточный уровень защиты, но нужно помнить, что есть и особенности заболеваний, с которыми живет человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19

21:11 13.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российских вакцин от COVID-19 более 90%, но не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа.
По его словам, для оценки эффективности вакцин должно пройти время. Если это двойная аппликация, то для ряда вакцин это три недели, для ряда вакцин повторная вакцинация происходит через две недели.
"После трех недель иммунитет формируется, ну, вот по сегодняшним данным. Мы видим, что более 90% эффективность, и не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа. Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат. И во многих странах оценивается эффективность и возможность использования на уровне более 50%", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Министр добавил, что вакцины, которые зарегистрированы в России, обеспечивают достаточный уровень защиты, но нужно помнить, что есть и особенности заболеваний, с которыми живет человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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