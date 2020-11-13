https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584475105.html

В Южной Корее будут производить "Спутник V" только для внешнего рынка

В Южной Корее будут производить "Спутник V" только для внешнего рынка

Южнокорейская компания GL Rapha пока что будет производить российскую вакцину "Спутник V" только на экспорт, а не для внутреннего использования, но при наличии... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:00

2020-11-13T14:00

2020-11-13T14:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

воз

южная корея

белоруссия

бразилия

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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Южнокорейская компания GL Rapha пока что будет производить российскую вакцину "Спутник V" только на экспорт, а не для внутреннего использования, но при наличии соответствующего запроса готова его обсуждать, сообщили РИА Новости в компании.Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) GL Rapha договорились о производстве в стране вакцины против коронавируса "Спутник V". Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год, произведенных в Южной Корее."Сторона РФПИ передала нам все технологии, необходимые для независимого производства здесь, контракт заключен, можете считать, что процесс уже запущен. Мы получили все необходимое и начали тестовое производство. Когда этот процесс завершится, начнется полноценное производство", - сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён.Представитель компании не смог уточнить, остались ли еще какие-то процедуры и получены ли все разрешения от соответствующих органов в Южной Корее, необходимые для полноценного запуска производства. Цена вакцины также не разглашается. В компании отметили, что 150 миллионов доз, которые она собирается производить ежегодно, будет достаточно для прививки 150 миллионов человек, так как под дозой подразумевается количество, которого хватит на два укола, необходимых для выработки эффекта.В то же время использование вакцины в самой Южной Корее пока не планируется. "Этот контракт никак не связан с корейским правительством. Мы организация по контрактному производству (CMO), с Южной Кореей это не имеет никакой связи. Это производство по заказу. С той стороны есть спрос, с нашей - линия производства. Дистрибуция в Южной Корее или какие-то договоренности с южнокорейским правительством в контракте даже не упоминаются", - пояснил Ким Ги Ён. По его словам, сторона РФПИ также пока не высказывала намерения или просьбы организовать продажу российской вакцины в Южной Корее. "Если потом будет такой запрос, мы готовы его обсуждать", - добавил он.Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи намерены провести в будущем вакцинацию не менее 70% населения и для этого участвуют в международной программе COVAX Facility, предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19. Правительство планировало закупить около 30 миллионов единиц, чтобы обеспечить наличие вакцины в стране, достаточной для прививки 60% населения. При содействии правительства в РК ведутся разработки и собственных вакцин, в том числе компанией SK Bioscience. Минздрав РК подписал также трехсторонние договора о намерениях (LOI) для поставок вакцин и сотрудничества с SK Bioscience и британской AstraZeneca (21 июля), а также с SK Bioscience и американской компанией Novax (13 августа).Учитывая относительно спокойную эпидемиологическую обстановку в стране, южнокорейское правительство не планирует спешить с организацией массовой вакцинации и будет внимательно следить за ходом её реализации и возможными проблемами в других странах."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний по дальнейшему увеличению производственных мощностей за рубежом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584421072.html

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584423419.html

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584430804.html

https://ria.ru/20201113/nebenzya-1584308093.html

южная корея

белоруссия

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , воз, южная корея, белоруссия, бразилия