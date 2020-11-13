https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584466530.html

Венесуэла хочет локализовать производство "Спутник V" на своей территории

Венесуэла хочет локализовать производство "Спутник V" на своей территории

Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявила вице-президент Венесуэлы Делси... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:16

2020-11-13T13:16

2020-11-13T13:16

распространение нового коронавируса

делси родригес

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

венесуэла

белоруссия

каракас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1400x0_80_0_0_a61a3a6dab70a23c52934552542c2845.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес."Мы уже получили две тысячи доз российской вакцины "Спутник V", чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний... И мы находимся в постоянном контакте с производителям вакцины для того, чтобы мы могли производить ее и в своей стране", - сказала Родригес.Отвечая на вопрос, в какой стадии находится обсуждение возможной локализации производства, Родригес отметила, что Каракас "предложил не только покупать российскую вакцину, но и стать ее производителем и производить ее в Венесуэле".Она отметила, что планируются контакты венесуэльских представителей с производителями российской вакцины, чтобы обсудить все аспекты сотрудничества.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584427315.html

венесуэла

белоруссия

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

делси родригес, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, венесуэла, белоруссия, каракас, в мире