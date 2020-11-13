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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584466530.html
Венесуэла хочет локализовать производство "Спутник V" на своей территории
Венесуэла хочет локализовать производство "Спутник V" на своей территории
Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявила вице-президент Венесуэлы Делси... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:16
2020-11-13T13:16
распространение нового коронавируса
делси родригес
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
венесуэла
белоруссия
каракас
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес."Мы уже получили две тысячи доз российской вакцины "Спутник V", чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний... И мы находимся в постоянном контакте с производителям вакцины для того, чтобы мы могли производить ее и в своей стране", - сказала Родригес.Отвечая на вопрос, в какой стадии находится обсуждение возможной локализации производства, Родригес отметила, что Каракас "предложил не только покупать российскую вакцину, но и стать ее производителем и производить ее в Венесуэле".Она отметила, что планируются контакты венесуэльских представителей с производителями российской вакцины, чтобы обсудить все аспекты сотрудничества.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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венесуэла
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делси родригес, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, венесуэла, белоруссия, каракас, в мире

Венесуэла хочет локализовать производство "Спутник V" на своей территории

13:16 13.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Мы уже получили две тысячи доз российской вакцины "Спутник V", чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний... И мы находимся в постоянном контакте с производителям вакцины для того, чтобы мы могли производить ее и в своей стране", - сказала Родригес.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Отвечая на вопрос, в какой стадии находится обсуждение возможной локализации производства, Родригес отметила, что Каракас "предложил не только покупать российскую вакцину, но и стать ее производителем и производить ее в Венесуэле".
Она отметила, что планируются контакты венесуэльских представителей с производителями российской вакцины, чтобы обсудить все аспекты сотрудничества.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДелси РодригесРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВенесуэлаБелоруссияКаракасВ мире
 
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