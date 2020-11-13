https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584430804.html

Песков прокомментировал ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19

Песков прокомментировал ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19

Ускоренная регистрация вакцин возможна по решению государства после двух первых фаз испытаний, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:46

2020-11-13T10:46

2020-11-13T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ускоренная регистрация вакцин возможна по решению государства после двух первых фаз испытаний, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о регистрации российской вакцины от коронавируса."На основе первых двух фаз и при обязательном завершении третьей фазы, что происходит с гамалеевской вакциной", - сказал он в интервью RT."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков