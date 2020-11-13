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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584430804.html
Песков прокомментировал ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19
Песков прокомментировал ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19
Ускоренная регистрация вакцин возможна по решению государства после двух первых фаз испытаний, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:46
2020-11-13T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ускоренная регистрация вакцин возможна по решению государства после двух первых фаз испытаний, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о регистрации российской вакцины от коронавируса."На основе первых двух фаз и при обязательном завершении третьей фазы, что происходит с гамалеевской вакциной", - сказал он в интервью RT."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков

Песков прокомментировал ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19

10:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ускоренная регистрация вакцин возможна по решению государства после двух первых фаз испытаний, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о регистрации российской вакцины от коронавируса.
"На основе первых двух фаз и при обязательном завершении третьей фазы, что происходит с гамалеевской вакциной", - сказал он в интервью RT.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00РИА Наука
Прививки от COVID-19 и последствия. Чего ждут ученые от новых вакцин
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.
Первая в мире вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
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