https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584427504.html

Песков назвал приоритеты России при производстве вакцины от коронавируса

Песков назвал приоритеты России при производстве вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обсуждает российскую вакцину в контактах с коллегами, Россия хочет в первую очередь удовлетворить свои потребности, во вторую... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:31

2020-11-13T10:31

2020-11-13T11:05

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждает российскую вакцину в контактах с коллегами, Россия хочет в первую очередь удовлетворить свои потребности, во вторую очередь - потребности партнеров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Тема фигурирует в повестке дня разговоров Путина со всеми его коллегами. Эта тема одинаково остра для всех стран. Для многих стран даже острее, чем для нас. Поэтому идет международное взаимодействие очень тесное в плане обмена информацией, идет взаимодействие в плане вакцины нашей, продвижение вакцины на международных рынках, обсуждение вопросов, связанных с производством этой вакцины в зарубежных государствах", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия."В первую очередь удовлетворить потребности РФ и во вторую очередь - потребности наших партнеров", - добавил пресс-секретарь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество