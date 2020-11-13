Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584427315.html
Небензя рассказал о реакции в ООН на предложение Путина о вакцине
Небензя рассказал о реакции в ООН на предложение Путина о вакцине
Постпреды ряда государств при ООН интересуются, когда в организации начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом, для это нужно решить ряд... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:31
2020-11-13T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
василий небензя
здоровье - общество
генеральная ассамблея оон
воз
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1400x0_80_0_0_a501dcdc84de986333322597792cf637.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Постпреды ряда государств при ООН интересуются, когда в организации начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом, для это нужно решить ряд вопросов, в том числе политических, рассказал в интервью РИА Новости глава постпредства РФ Василий Небензя, добавив, что вакцинация - дело добровольное и "ни за кем со шприцем бегать" не будут.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил сотрудникам организации бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса. Небензя не исключал, что разработчики вакцины представят ее в штаб-квартире ООН."За мной ходят коллеги, послы (постпреды государств при ООН – ред.), которые спрашивают: "Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь", - сказал Небензя, добавив, что коллеги по ООН интересуются у него, как обстоят дела с российской вакциной.По его словам, в секретариате ООН на предложение президента РФ отреагировали положительно. "И я вскоре после выступления президента на сессии Генассамблеи беседовал с генеральным секретарем ООН. Организация с благодарностью откликнулась на это приглашение. Я попросил их дать нам офицера связи, с кем мы могли бы разговаривать. Они его дали", - рассказал Небензя.При этом он подчеркнул, что прежде чем вакцина поступит в ООН и начнется вакцинация, предстоит пройти не один этап. "Это не вопрос чьего-то желания и возможностей. Вакцина ведь и в России еще не начала массово использоваться. Пока идут, насколько я понимаю, клинические испытания. Потом будут определенные профессиональные группы, которым прежде всего будет вводиться эта вакцина - врачи, учителя, и только после этого начнется массовая добровольная вакцинация", - указал постпред."Здесь тоже (будет - ред.) добровольная (вакцинация - ред.). Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье", - добавил он.По его словам, в контексте предоставления российской вакцины Секретариату ООН есть ряд вопросов, которые необходимо решить - процедурные, медицинские, логистические и политические. "Политические – потому что если мы даже договоримся с ООН, то вакцина будет поступать на территорию государства, где штаб-квартира ООН находится (США - ред.). ООН, конечно, имеет экстерриториальный статус. Но это тоже тема, к которой еще даже не подступали, потому что мы пока находимся на более раннем этапе", - отметил Небензя.Кроме того, для того, чтобы российскую вакцину начали применять для вакцинации сотрудников ООН, она должна пройти так называемую пре-квалификацию в ВОЗ, пояснил постпред. "Насколько я понимаю, мы сейчас находимся на этой стадии и мяч в этом смысле на нашей стороне. То есть, Москва занимается с Женевой, с ВОЗ этой самой пре-квалификацией. Потом, когда это произойдет, возникнет вопрос поставок, хранения, непосредственной вакцинации", - добавил он."Предложение было сделано. Мы, очевидно, опережаем другие страны даже по внедрению этой вакцины. Мы первые. Но это не шоколад и не продукты питания, это особый товар, особая категория, которая требует глубокой и тщательной проработки", - заявил постпред.Небензя не стал строить догадки о том, когда вопрос передачи вакцины ООН будет решен. "Трудно сказать. Работаем над этим", - заключил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584421340.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584353105.html
москва
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_f1f76865b74cb5e1ca7960c7d5358132.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, василий небензя, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, воз, владимир путин, москва, женева (город), оон, сша, в мире

Небензя рассказал о реакции в ООН на предложение Путина о вакцине

10:31 13.11.2020 (обновлено: 11:12 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Постпреды ряда государств при ООН интересуются, когда в организации начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом, для это нужно решить ряд вопросов, в том числе политических, рассказал в интервью РИА Новости глава постпредства РФ Василий Небензя, добавив, что вакцинация - дело добровольное и "ни за кем со шприцем бегать" не будут.
В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил сотрудникам организации бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса. Небензя не исключал, что разработчики вакцины представят ее в штаб-квартире ООН.
"За мной ходят коллеги, послы (постпреды государств при ООН – ред.), которые спрашивают: "Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь", - сказал Небензя, добавив, что коллеги по ООН интересуются у него, как обстоят дела с российской вакциной.
По его словам, в секретариате ООН на предложение президента РФ отреагировали положительно. "И я вскоре после выступления президента на сессии Генассамблеи беседовал с генеральным секретарем ООН. Организация с благодарностью откликнулась на это приглашение. Я попросил их дать нам офицера связи, с кем мы могли бы разговаривать. Они его дали", - рассказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
10:01Распространение нового коронавируса
Песков рассказал, как Путин оценивает российские вакцины от коронавируса
При этом он подчеркнул, что прежде чем вакцина поступит в ООН и начнется вакцинация, предстоит пройти не один этап. "Это не вопрос чьего-то желания и возможностей. Вакцина ведь и в России еще не начала массово использоваться. Пока идут, насколько я понимаю, клинические испытания. Потом будут определенные профессиональные группы, которым прежде всего будет вводиться эта вакцина - врачи, учителя, и только после этого начнется массовая добровольная вакцинация", - указал постпред.
"Здесь тоже (будет - ред.) добровольная (вакцинация - ред.). Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье", - добавил он.
По его словам, в контексте предоставления российской вакцины Секретариату ООН есть ряд вопросов, которые необходимо решить - процедурные, медицинские, логистические и политические. "Политические – потому что если мы даже договоримся с ООН, то вакцина будет поступать на территорию государства, где штаб-квартира ООН находится (США - ред.). ООН, конечно, имеет экстерриториальный статус. Но это тоже тема, к которой еще даже не подступали, потому что мы пока находимся на более раннем этапе", - отметил Небензя.
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 18:41
ВОЗ может внести "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин
Кроме того, для того, чтобы российскую вакцину начали применять для вакцинации сотрудников ООН, она должна пройти так называемую пре-квалификацию в ВОЗ, пояснил постпред. "Насколько я понимаю, мы сейчас находимся на этой стадии и мяч в этом смысле на нашей стороне. То есть, Москва занимается с Женевой, с ВОЗ этой самой пре-квалификацией. Потом, когда это произойдет, возникнет вопрос поставок, хранения, непосредственной вакцинации", - добавил он.
"Предложение было сделано. Мы, очевидно, опережаем другие страны даже по внедрению этой вакцины. Мы первые. Но это не шоколад и не продукты питания, это особый товар, особая категория, которая требует глубокой и тщательной проработки", - заявил постпред.
Небензя не стал строить догадки о том, когда вопрос передачи вакцины ООН будет решен. "Трудно сказать. Работаем над этим", - заключил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВасилий НебензяЗдоровье - ОбществоГенеральная Ассамблея ООНВОЗВладимир ПутинМоскваЖенева (город)ООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02ВОЗ рекомендовал не совершать поездки во время COVID-19
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Лента новостейМолния