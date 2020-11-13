https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584427315.html

Небензя рассказал о реакции в ООН на предложение Путина о вакцине

Небензя рассказал о реакции в ООН на предложение Путина о вакцине

Постпреды ряда государств при ООН интересуются, когда в организации начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом, для это нужно решить ряд... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:31

2020-11-13T10:31

2020-11-13T11:12

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Постпреды ряда государств при ООН интересуются, когда в организации начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом, для это нужно решить ряд вопросов, в том числе политических, рассказал в интервью РИА Новости глава постпредства РФ Василий Небензя, добавив, что вакцинация - дело добровольное и "ни за кем со шприцем бегать" не будут.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил сотрудникам организации бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса. Небензя не исключал, что разработчики вакцины представят ее в штаб-квартире ООН."За мной ходят коллеги, послы (постпреды государств при ООН – ред.), которые спрашивают: "Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь", - сказал Небензя, добавив, что коллеги по ООН интересуются у него, как обстоят дела с российской вакциной.По его словам, в секретариате ООН на предложение президента РФ отреагировали положительно. "И я вскоре после выступления президента на сессии Генассамблеи беседовал с генеральным секретарем ООН. Организация с благодарностью откликнулась на это приглашение. Я попросил их дать нам офицера связи, с кем мы могли бы разговаривать. Они его дали", - рассказал Небензя.При этом он подчеркнул, что прежде чем вакцина поступит в ООН и начнется вакцинация, предстоит пройти не один этап. "Это не вопрос чьего-то желания и возможностей. Вакцина ведь и в России еще не начала массово использоваться. Пока идут, насколько я понимаю, клинические испытания. Потом будут определенные профессиональные группы, которым прежде всего будет вводиться эта вакцина - врачи, учителя, и только после этого начнется массовая добровольная вакцинация", - указал постпред."Здесь тоже (будет - ред.) добровольная (вакцинация - ред.). Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье", - добавил он.По его словам, в контексте предоставления российской вакцины Секретариату ООН есть ряд вопросов, которые необходимо решить - процедурные, медицинские, логистические и политические. "Политические – потому что если мы даже договоримся с ООН, то вакцина будет поступать на территорию государства, где штаб-квартира ООН находится (США - ред.). ООН, конечно, имеет экстерриториальный статус. Но это тоже тема, к которой еще даже не подступали, потому что мы пока находимся на более раннем этапе", - отметил Небензя.Кроме того, для того, чтобы российскую вакцину начали применять для вакцинации сотрудников ООН, она должна пройти так называемую пре-квалификацию в ВОЗ, пояснил постпред. "Насколько я понимаю, мы сейчас находимся на этой стадии и мяч в этом смысле на нашей стороне. То есть, Москва занимается с Женевой, с ВОЗ этой самой пре-квалификацией. Потом, когда это произойдет, возникнет вопрос поставок, хранения, непосредственной вакцинации", - добавил он."Предложение было сделано. Мы, очевидно, опережаем другие страны даже по внедрению этой вакцины. Мы первые. Но это не шоколад и не продукты питания, это особый товар, особая категория, которая требует глубокой и тщательной проработки", - заявил постпред.Небензя не стал строить догадки о том, когда вопрос передачи вакцины ООН будет решен. "Трудно сказать. Работаем над этим", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584421340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584353105.html

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