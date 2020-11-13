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В России будут наращивать мощности по производству вакцины от COVID-19
В России будут наращивать мощности по производству вакцины от COVID-19
Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:08
2020-11-13T10:08
2020-11-13T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала."За последние 15 лет наша "фарма" проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", - отметил пресс-секретарь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мощности, конечно, будут наращиваться", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.
По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала.
"За последние 15 лет наша "фарма" проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", - отметил пресс-секретарь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф