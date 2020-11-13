https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584423419.html

В России будут наращивать мощности по производству вакцины от COVID-19

В России будут наращивать мощности по производству вакцины от COVID-19

Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:08

2020-11-13T10:08

2020-11-13T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала."За последние 15 лет наша "фарма" проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", - отметил пресс-секретарь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество