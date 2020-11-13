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В России будут наращивать мощности по производству вакцины от COVID-19
В России будут наращивать мощности по производству вакцины от COVID-19
Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:08
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала."За последние 15 лет наша "фарма" проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", - отметил пресс-секретарь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

В России будут наращивать мощности по производству вакцины от COVID-19

10:08 13.11.2020 (обновлено: 11:14 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощности по производству вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, фармацевтическая промышленность страны готова сделать это скачкообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мощности, конечно, будут наращиваться", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.
По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала.
"За последние 15 лет наша "фарма" проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", - отметил пресс-секретарь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
 
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