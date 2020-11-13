https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584422577.html

В Кремле исключили поголовную вакцинацию россиян от коронавируса

В Кремле исключили поголовную вакцинацию россиян от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:04

2020-11-13T10:04

2020-11-13T16:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584457765_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_0e6c083c249e6a9bfef6bf63680cf9ca.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная, и она будет исключительно добровольная", - сказал Песков в интервью RT.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Песков: "Поголовной вакцинации быть не может, она будет исключительно добровольной" Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовной вакцинации от COVID-19 в России не планируется, она может быть исключительно добровольной. 2020-11-13T10:04 true PT1M06S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков