https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584422577.html
В Кремле исключили поголовную вакцинацию россиян от коронавируса
В Кремле исключили поголовную вакцинацию россиян от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:04
2020-11-13T10:04
2020-11-13T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584457765_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_0e6c083c249e6a9bfef6bf63680cf9ca.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная, и она будет исключительно добровольная", - сказал Песков в интервью RT.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584457765_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_7bb7bab3a11b4eb63392b2d8edfd445a.jpg
Песков: "Поголовной вакцинации быть не может, она будет исключительно добровольной"
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовной вакцинации от COVID-19 в России не планируется, она может быть исключительно добровольной.
2020-11-13T10:04
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков