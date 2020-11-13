https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584421340.html

Песков рассказал, как Путин оценивает российские вакцины от коронавируса

Песков рассказал, как Путин оценивает российские вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает обе российские вакцины от коронавируса, когда привьется - расскажет, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:01

2020-11-13T10:01

2020-11-13T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_756c837ca30d905d6322fbe84dc98725.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает обе российские вакцины от коронавируса, когда привьется - расскажет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что президент дает очень высокую оценку и "Спутнику", и продукции "Вектора", возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но сам, когда сделает, поставит себе эту вакцину, он об этом сообщит", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество