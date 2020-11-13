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Песков рассказал, как Путин оценивает российские вакцины от коронавируса
Песков рассказал, как Путин оценивает российские вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает обе российские вакцины от коронавируса, когда привьется - расскажет, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:01
2020-11-13T10:01
2020-11-13T10:43
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здоровье - общество
дмитрий песков
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общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает обе российские вакцины от коронавируса, когда привьется - расскажет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что президент дает очень высокую оценку и "Спутнику", и продукции "Вектора", возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но сам, когда сделает, поставит себе эту вакцину, он об этом сообщит", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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