https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584421072.html

Кремль доверяет мнению вирусологов по эффективности российской вакцины

Кремль доверяет мнению вирусологов по эффективности российской вакцины

Кремль не может оценивать эффективность российской вакцины от коронавируса, но власти абсолютно доверяют заключению вирусологов на этот счет, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:00

2020-11-13T10:00

2020-11-13T12:57

воз

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Кремль не может оценивать эффективность российской вакцины от коронавируса, но власти абсолютно доверяют заключению вирусологов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире и входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке ВОЗ, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины. Два дня назад Twitter-аккаунт вакцины "Спутник V" сообщил, что первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России продемонстрировал эффективность ее применения на уровне 92%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество