Кремль доверяет мнению вирусологов по эффективности российской вакцины
10:00 13.11.2020 (обновлено: 12:57 13.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Кремль не может оценивать эффективность российской вакцины от коронавируса, но власти абсолютно доверяют заключению вирусологов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не можем выносить суждения об эффективности, но мы абсолютно верим нашим вирусологам, специалистам Института Гамалеи, которые буквально накануне опубликовали результаты своих исследований", - заявил Песков в интервью RT.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире и входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке ВОЗ, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины. Два дня назад Twitter-аккаунт вакцины "Спутник V" сообщил, что первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России продемонстрировал эффективность ее применения на уровне 92%.
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