https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584418853.html

Песков опроверг сообщения о роли дочери Путина в появлении вакцины

Песков опроверг сообщения о роли дочери Путина в появлении вакцины

Дочь президента России Владимира Путина сама решила стать добровольцем и сделать прививку от коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:52

2020-11-13T09:52

2020-11-13T10:42

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общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дочь президента России Владимира Путина сама решила стать добровольцем и сделать прививку от коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Путин сам сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе вакцину.В интервью RT Песков ответил на вопрос, действительно ли вакцина "Спутник V" появилась во многом благодаря дочери президента."Нет, конечно. Дочь сама ее выбрала. Тогда шла вторая фаза и нужны были добровольцы, и она стала добровольцем", - сказал пресс-секретарь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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