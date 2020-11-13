https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584413423.html

В Австралии рассказали о разработке вакцины от COVID-19

В Австралии рассказали о разработке вакцины от COVID-19

Австралийская вакцина от коронавируса, производимая на базе университета Квинсленда, может быть доступна для массового использования к июлю 2021 года, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:09

2020-11-13T09:09

2020-11-13T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

австралия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Австралийская вакцина от коронавируса, производимая на базе университета Квинсленда, может быть доступна для массового использования к июлю 2021 года, сообщает телеканал 9 News со ссылкой министра здравоохранения страны Грега Ханта.Речь идет о вакцине V451, разрабатываемой университетом Квинсленда совместно с австралийской компанией CSL Limited. Власти Австралии уже заключили соглашение по поставку 51 миллиона доз данной вакцины.По словам Ханта, разработка вакцины идет с опережением графика, и первая фаза клинических испытаний показала, что она является безопасной."Первоначальные данные очень четкие, вакцина (производимая университетом Квинсленда) доказывает свою безопасность в ходе первой фазы клинических испытаний, также она вызывает положительный ответ антител. Это значит, что она выполняет задачу", - сказал Хант.Как сообщил министр, компания CSL Limited планирует подать запрос на начало третьей фазы клинических испытаний до конца года. "Это выдающееся событие. Оно означает, что вакцина потенциально будет доступна ... для всех австралийцев в начале третьего квартала 2021 года", - добавил он.Ранее власти Австралии заключили соглашения с фармкомпанией Novavax и консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставку 50 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что вакцины компаний Novavax и Pfizer-BioNTech будут доступны в Австралии с начала или середины 2021 года. Также сообщалось, что со следующей недели Австралия запускает самостоятельное производство вакцины от коронавируса британской фармацевтической компании компании AstraZeneca.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

австралия

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коронавирус covid-19, австралия, в мире