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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584408537.html
В Южной Корее будут ежегодно производить 150 миллионов доз "Спутника V"
В Южной Корее будут ежегодно производить 150 миллионов доз "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и биотехнологическая компания GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее более 150 миллионов доз вакцины от... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:15
2020-11-13T13:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
южная корея
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и биотехнологическая компания GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее более 150 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".Экспорт начнется в январе 2021 года, сообщается в официальном твиттер-аккаунте, посвященном препарату. В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии. Согласно промежуточным результатам третьей фазы тестирования, эффективность "Спутника V" составляет 92 процента. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в исследованиях участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и входящие в группы риска.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки из более чем 20 стран на приобретение 1,2 миллиарда доз российского препарата. О производстве уже договорились с пятью странами, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Сейчас "Спутник V" входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, в мире

В Южной Корее будут ежегодно производить 150 миллионов доз "Спутника V"

08:15 13.11.2020 (обновлено: 13:17 13.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и биотехнологическая компания GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее более 150 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".
Экспорт начнется в январе 2021 года, сообщается в официальном твиттер-аккаунте, посвященном препарату.
"Необходимо развивать международное сотрудничество и партнерство для обеспечения достаточного количества вакцины "Спутник V" и удовлетворения международного спроса", — приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Прививки от COVID-19 и последствия. Чего ждут ученые от новых вакцин
Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии. Согласно промежуточным результатам третьей фазы тестирования, эффективность "Спутника V" составляет 92 процента. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в исследованиях участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и входящие в группы риска.
Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки из более чем 20 стран на приобретение 1,2 миллиарда доз российского препарата. О производстве уже договорились с пятью странами, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Сейчас "Спутник V" входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЮжная КореяВ мире
 
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