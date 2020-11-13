https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584408537.html

В Южной Корее будут ежегодно производить 150 миллионов доз "Спутника V"

В Южной Корее будут ежегодно производить 150 миллионов доз "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и биотехнологическая компания GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее более 150 миллионов доз вакцины от... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:15

2020-11-13T08:15

2020-11-13T13:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_bd017a27fa3d4bc0f79761749fc384bd.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и биотехнологическая компания GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее более 150 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".Экспорт начнется в январе 2021 года, сообщается в официальном твиттер-аккаунте, посвященном препарату. В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии. Согласно промежуточным результатам третьей фазы тестирования, эффективность "Спутника V" составляет 92 процента. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в исследованиях участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и входящие в группы риска.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки из более чем 20 стран на приобретение 1,2 миллиарда доз российского препарата. О производстве уже договорились с пятью странами, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Сейчас "Спутник V" входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-13T08:15 true PT3M03S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, в мире