https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584403624.html
Болсонару не исключил связь китайской вакцины со смертью добровольца
Болсонару не исключил связь китайской вакцины со смертью добровольца
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что предполагаемое самоубийство добровольца, испытывавшего китайскую вакцину от коронавируса, могло быть связано... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T05:39
2020-11-13T05:39
2020-11-13T05:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
сан-паулу (город)
китай
бразилия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что предполагаемое самоубийство добровольца, испытывавшего китайскую вакцину от коронавируса, могло быть связано с препаратом, передает агентство Рейтер.Агентство по надзору за здоровьем Бразилии Anvisa 11 ноября сообщило, что испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии решено возобновить. Ранее Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac лаборатории Sinovac в связи с "серьезным инцидентом" - из-за смерти одного из добровольцев. СМИ сообщали, что речь могла идти о самоубийстве. Глава организовавшего испытания Института Бутантан в Сан-Паулу сообщил, что инцидент никак не связан с вакциной.В публичном выступлении в четверг Болсонару тем не менее заявил, что предполагаемое самоубийство могло быть "побочным эффектом вакцины".Болсонару ранее неоднократно критиковал власти Китая и приветствовал решение приостановить испытания вакцины, отмечает агентство.Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584297054.html
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, сан-паулу (город), китай, бразилия, в мире