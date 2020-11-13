https://ria.ru/20201113/ukraina-1584420137.html

Насаждаемые украинцам "антитела" к России пройдут быстро, заявил Песков

Насаждаемые украинцам "антитела" к России пройдут быстро, заявил Песков

Россия по-прежнему считает украинцев родственным народом и считает, что искусственно насажденное украинскими властями вражеское отношение к россиянам пройдет,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:58

2020-11-13T09:58

2020-11-13T11:45

россия

реакция на события на украине

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия по-прежнему считает украинцев родственным народом и считает, что искусственно насажденное украинскими властями вражеское отношение к россиянам пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он заметил, что сейчас народы двух стран не являются братскими, поскольку "за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе"."Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет, нет. Он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро", - добавил Песков.Он добавил, что итоги последних выборов на Украине показали, что "антитела не такие сильные уже".Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом на подконтрольной украинским властям территории Донбасса не состоялись выборы в областные советы, однако жители смогли проголосовать за глав населенных пунктов, а также депутатов местных и районных советов.

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, реакция на события на украине, дмитрий песков, украина, в мире