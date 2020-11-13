Насаждаемые украинцам "антитела" к России пройдут быстро, заявил Песков
09:58 13.11.2020 (обновлено: 11:45 13.11.2020)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия по-прежнему считает украинцев родственным народом и считает, что искусственно насажденное украинскими властями вражеское отношение к россиянам пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся тоже двумя родственными народами", - сказал Песков в интервью RT.
Он заметил, что сейчас народы двух стран не являются братскими, поскольку "за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе".
"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет, нет. Он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро", - добавил Песков.
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Он добавил, что итоги последних выборов на Украине показали, что "антитела не такие сильные уже".
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом на подконтрольной украинским властям территории Донбасса не состоялись выборы в областные советы, однако жители смогли проголосовать за глав населенных пунктов, а также депутатов местных и районных советов.