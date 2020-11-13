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Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России"
Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России"
Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России", соответствующий указ... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:05
2020-11-13T15:05
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия постановляю считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", - говорится в документе.Отмечается, что учредителем Ассамблеи народов России от имени РФ является Федеральное агентство по делам национальностей.Согласно документу, основными направлениями деятельности Ассамблеи, в частности, являются участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года; сохранение этнокультурного и языкового разнообразия народов РФ, содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов, а также участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие развитию их связей с РФ.
https://ria.ru/20200809/1575541224.html
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владимир путин, общество

Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России"

15:05 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия постановляю считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", - говорится в документе.
Отмечается, что учредителем Ассамблеи народов России от имени РФ является Федеральное агентство по делам национальностей.
Согласно документу, основными направлениями деятельности Ассамблеи, в частности, являются участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года; сохранение этнокультурного и языкового разнообразия народов РФ, содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов, а также участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие развитию их связей с РФ.
Кавказ - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 03:20
Назван самый малочисленный народ России
 
Владимир ПутинОбщество
 
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