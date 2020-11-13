https://ria.ru/20201113/ukaz-1584489860.html

Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России"

Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России"

Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России", соответствующий указ... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:05

2020-11-13T15:05

2020-11-13T15:05

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия постановляю считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", - говорится в документе.Отмечается, что учредителем Ассамблеи народов России от имени РФ является Федеральное агентство по делам национальностей.Согласно документу, основными направлениями деятельности Ассамблеи, в частности, являются участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года; сохранение этнокультурного и языкового разнообразия народов РФ, содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов, а также участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие развитию их связей с РФ.

https://ria.ru/20200809/1575541224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество