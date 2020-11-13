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В Британии умер от коронавируса "Йоркширский потрошитель"
В Британии умер от коронавируса "Йоркширский потрошитель"
Отбывавший пожизненное заключение британский серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель", скончался от COVID-19 в возрасте 74 лет,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:01
2020-11-13T13:01
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отбывавший пожизненное заключение британский серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель", скончался от COVID-19 в возрасте 74 лет, передает телеканал Sky News.Сатклифф, осужденный в 1981 году за убийства 13 женщин и покушения на жизни еще семи, умер в университетской больнице Северного Дарема, куда был госпитализирован после заражения коронавирусом. По сведениям телеканала, от лечения Сатклифф отказался.Сатклифф начал совершать нападения на женщин в конце 1960-х годов, однако первое убийство совершил в 1975 году, его жертвой стала мать четверых детей, 28-летняя Виломена Маккен из города Лидс. Позднее убийства продолжились, полиция советовала женщинам в ряде районов по вечерам не выходить из дома в одиночестве.Известно, что на суде Сатклифф пытался уйти от ответственности, рассказывая, что некие "божественные голоса" якобы призывали его убивать проституток.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии умер от коронавируса "Йоркширский потрошитель"

13:01 13.11.2020
 
© AP Photo / Press Association"Йоркширский потрошитель" Питер Сатклифф
Йоркширский потрошитель Питер Сатклифф - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Press Association
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отбывавший пожизненное заключение британский серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель", скончался от COVID-19 в возрасте 74 лет, передает телеканал Sky News.
Сатклифф, осужденный в 1981 году за убийства 13 женщин и покушения на жизни еще семи, умер в университетской больнице Северного Дарема, куда был госпитализирован после заражения коронавирусом. По сведениям телеканала, от лечения Сатклифф отказался.
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Сатклифф начал совершать нападения на женщин в конце 1960-х годов, однако первое убийство совершил в 1975 году, его жертвой стала мать четверых детей, 28-летняя Виломена Маккен из города Лидс. Позднее убийства продолжились, полиция советовала женщинам в ряде районов по вечерам не выходить из дома в одиночестве.
Известно, что на суде Сатклифф пытался уйти от ответственности, рассказывая, что некие "божественные голоса" якобы призывали его убивать проституток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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