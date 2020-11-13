https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584515854.html

В Архангельской области двух сестер заподозрили в жестком убийстве

В Архангельской области двух сестер заподозрили в жестком убийстве

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против двух сестер, которых задержали по подозрению в жестоком убийстве знакомого, которого они... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:53

2020-11-13T16:53

2020-11-13T16:53

архангельская область

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против двух сестер, которых задержали по подозрению в жестоком убийстве знакомого, которого они пытались спрятать под грудой кирпичей.В четверг под насыпью кирпичей в поселке Тегрозеро Вельского района Архангельской области было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: с пакетом на голове, связанными руками и ногами, травмой головы. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в совершении преступления были задержаны 21-летняя подруга потерпевшего и ее сестра.Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы."В ходе допроса подозреваемые признали вину. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584399582.html

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мурманская область

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архангельская область, мурманская область, происшествия