В Архангельской области двух сестер заподозрили в жестком убийстве
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против двух сестер, которых задержали по подозрению в жестоком убийстве знакомого, которого они пытались спрятать под грудой кирпичей.
В четверг под насыпью кирпичей в поселке Тегрозеро Вельского района Архангельской области было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: с пакетом на голове, связанными руками и ногами, травмой головы. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в совершении преступления были задержаны 21-летняя подруга потерпевшего и ее сестра.
"Предварительно установлено, что 7 ноября подозреваемые в ходе возникшего конфликта набросили веревку на шею потерпевшего и начали его душить, после чего одна из подозреваемых взяла молоток, а затем топор и нанесла ими множество ударов по голове мужчины. После чего мужчине надели на голову пакет, связали ему руки и ноги и оттащили тело в заброшенное здание котельной, заложив его кирпичами", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
"В ходе допроса подозреваемые признали вину. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.