https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584441677.html
Житель Екатеринбурга ответит в суде за убийства 24-летней давности
Житель Екатеринбурга ответит в суде за убийства 24-летней давности
Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге более 24 лет РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:30
2020-11-13T11:30
2020-11-13T11:30
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге более 24 лет назад, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.По данным следствия, в январе 1996 года обвиняемый познакомился с женщиной, которая привела его к себе домой в квартиру в Екатеринбурге. В ночь на 25 января обвиняемый утопил ее в ванной комнате, удерживая ее голову под водой, считают следователи. После этого он совершил сексуальное насилие над дочерью женщины и ее подругой, которым было 13 и 16 лет, а затем убил их, полагают следователи.Как сообщает пресс-служба СУСК по Свердловской области, в 1996 году в ходе расследования на месте совершения преступления и телах убитых были изъяты биологические следы. В текущем году, в том числе благодаря развитию криминалистики и совершенствованию экспертных исследований, органы следствия проверили тот генетический профиль. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение с генетическим профилем мужчины, который отбывал наказание в колонии, будучи осужденным в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение по делу оказывали сыщики управления уголовного розыска областного полицейского главка, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности.
https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584424881.html
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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости.
Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге
более 24 лет назад, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области
.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого уроженца Нижнесергинского района Свердловской области 1968 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в январе 1996 года обвиняемый познакомился с женщиной, которая привела его к себе домой в квартиру в Екатеринбурге. В ночь на 25 января обвиняемый утопил ее в ванной комнате, удерживая ее голову под водой, считают следователи. После этого он совершил сексуальное насилие над дочерью женщины и ее подругой, которым было 13 и 16 лет, а затем убил их, полагают следователи.
Как сообщает пресс-служба СУСК по Свердловской области, в 1996 году в ходе расследования на месте совершения преступления и телах убитых были изъяты биологические следы. В текущем году, в том числе благодаря развитию криминалистики и совершенствованию экспертных исследований, органы следствия проверили тот генетический профиль. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение с генетическим профилем мужчины, который отбывал наказание в колонии, будучи осужденным в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования.
"Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД
по Свердловской области Валерий Горелых
, оперативное сопровождение по делу оказывали сыщики управления уголовного розыска областного полицейского главка, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности.