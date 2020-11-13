https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584441677.html

Житель Екатеринбурга ответит в суде за убийства 24-летней давности

Житель Екатеринбурга ответит в суде за убийства 24-летней давности

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге более 24 лет РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:30

2020-11-13T11:30

2020-11-13T11:30

валерий горелых

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге более 24 лет назад, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.По данным следствия, в январе 1996 года обвиняемый познакомился с женщиной, которая привела его к себе домой в квартиру в Екатеринбурге. В ночь на 25 января обвиняемый утопил ее в ванной комнате, удерживая ее голову под водой, считают следователи. После этого он совершил сексуальное насилие над дочерью женщины и ее подругой, которым было 13 и 16 лет, а затем убил их, полагают следователи.Как сообщает пресс-служба СУСК по Свердловской области, в 1996 году в ходе расследования на месте совершения преступления и телах убитых были изъяты биологические следы. В текущем году, в том числе благодаря развитию криминалистики и совершенствованию экспертных исследований, органы следствия проверили тот генетический профиль. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение с генетическим профилем мужчины, который отбывал наказание в колонии, будучи осужденным в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение по делу оказывали сыщики управления уголовного розыска областного полицейского главка, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности.

https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584424881.html

https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584399582.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия