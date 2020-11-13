Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584441677.html
Житель Екатеринбурга ответит в суде за убийства 24-летней давности
Житель Екатеринбурга ответит в суде за убийства 24-летней давности
Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге более 24 лет РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:30
2020-11-13T11:30
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1400x0_80_0_0_777d7f89fb625a2e14c2e41924695493.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге более 24 лет назад, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.По данным следствия, в январе 1996 года обвиняемый познакомился с женщиной, которая привела его к себе домой в квартиру в Екатеринбурге. В ночь на 25 января обвиняемый утопил ее в ванной комнате, удерживая ее голову под водой, считают следователи. После этого он совершил сексуальное насилие над дочерью женщины и ее подругой, которым было 13 и 16 лет, а затем убил их, полагают следователи.Как сообщает пресс-служба СУСК по Свердловской области, в 1996 году в ходе расследования на месте совершения преступления и телах убитых были изъяты биологические следы. В текущем году, в том числе благодаря развитию криминалистики и совершенствованию экспертных исследований, органы следствия проверили тот генетический профиль. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение с генетическим профилем мужчины, который отбывал наказание в колонии, будучи осужденным в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение по делу оказывали сыщики управления уголовного розыска областного полицейского главка, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности.
https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584424881.html
https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584399582.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1400x0_80_0_0_d10af30d06d29823afee75f200da3c67.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия

Житель Екатеринбурга ответит в суде за убийства 24-летней давности

11:30 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также двух изнасилованных им девочек, преступления были совершены в Екатеринбурге более 24 лет назад, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого уроженца Нижнесергинского района Свердловской области 1968 года рождения", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 10:20
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве жены в ТЦ
По данным следствия, в январе 1996 года обвиняемый познакомился с женщиной, которая привела его к себе домой в квартиру в Екатеринбурге. В ночь на 25 января обвиняемый утопил ее в ванной комнате, удерживая ее голову под водой, считают следователи. После этого он совершил сексуальное насилие над дочерью женщины и ее подругой, которым было 13 и 16 лет, а затем убил их, полагают следователи.
Как сообщает пресс-служба СУСК по Свердловской области, в 1996 году в ходе расследования на месте совершения преступления и телах убитых были изъяты биологические следы. В текущем году, в том числе благодаря развитию криминалистики и совершенствованию экспертных исследований, органы следствия проверили тот генетический профиль. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение с генетическим профилем мужчины, который отбывал наказание в колонии, будучи осужденным в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования.
Во Всеволожске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Кадры СК РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 02:22
Раскрыты мотивы убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом
"Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение по делу оказывали сыщики управления уголовного розыска областного полицейского главка, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности.
 
Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Лента новостейМолния