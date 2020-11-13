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Путин отметил рост интереса к внутреннему туризму у россиян
Путин отметил рост интереса к внутреннему туризму у россиян
Интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос, во многом благодаря мерам поддержки, принимаемым правительством РФ, у страны большой потенциал, РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:16
2020-11-13T16:16
2020-11-13T16:17
туризм
агентство стратегических инициатив (аси)
новости - туризм
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос, во многом благодаря мерам поддержки, принимаемым правительством РФ, у страны большой потенциал, но инфраструктуры пока не хватает, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени"."У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Я уверен, что если нам удастся дальше поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то это количество людей, которые ездят по России, оно перерастет в качество - люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране. А она прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убежден", - отметил Путин в ходе форума.Он пояснил, что это произошло в том числе благодаря правительственной программе поддержки внутреннего туризма, которая предполагала возвращение части затрат на приобретение туристических путевок внутри страны. В связи с этим президент привел поговорку "Не было бы счастья, так несчастье помогло"."Это еще раз показывает, насколько большим является наш туристический потенциал", - заметил Путин.При этом он указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране."Не хватает, конечно, инфраструктуры, это совершенно очевидная вещь. Да и откуда ей взяться - никто этим никогда не занимался. Поэтому очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма, ну и поддержать этот интерес", - сказал президент.
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агентство стратегических инициатив (аси), новости - туризм, владимир путин, экономика
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос, во многом благодаря мерам поддержки, принимаемым правительством РФ, у страны большой потенциал, но инфраструктуры пока не хватает, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Президент в пятницу принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ)
"Сильные идеи для нового времени".
"У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Я уверен, что если нам удастся дальше поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то это количество людей, которые ездят по России, оно перерастет в качество - люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране. А она прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убежден", - отметил Путин в ходе форума.
Он пояснил, что это произошло в том числе благодаря правительственной программе поддержки внутреннего туризма, которая предполагала возвращение части затрат на приобретение туристических путевок внутри страны. В связи с этим президент привел поговорку "Не было бы счастья, так несчастье помогло".
"Это еще раз показывает, насколько большим является наш туристический потенциал", - заметил Путин.
При этом он указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране.
"Не хватает, конечно, инфраструктуры, это совершенно очевидная вещь. Да и откуда ей взяться - никто этим никогда не занимался. Поэтому очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма, ну и поддержать этот интерес", - сказал президент.