https://ria.ru/20201113/turizm-1584508723.html

Путин отметил рост интереса к внутреннему туризму у россиян

Путин отметил рост интереса к внутреннему туризму у россиян

Интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос, во многом благодаря мерам поддержки, принимаемым правительством РФ, у страны большой потенциал, РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:16

2020-11-13T16:16

2020-11-13T16:17

туризм

агентство стратегических инициатив (аси)

новости - туризм

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос, во многом благодаря мерам поддержки, принимаемым правительством РФ, у страны большой потенциал, но инфраструктуры пока не хватает, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени"."У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Я уверен, что если нам удастся дальше поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то это количество людей, которые ездят по России, оно перерастет в качество - люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране. А она прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убежден", - отметил Путин в ходе форума.Он пояснил, что это произошло в том числе благодаря правительственной программе поддержки внутреннего туризма, которая предполагала возвращение части затрат на приобретение туристических путевок внутри страны. В связи с этим президент привел поговорку "Не было бы счастья, так несчастье помогло"."Это еще раз показывает, насколько большим является наш туристический потенциал", - заметил Путин.При этом он указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране."Не хватает, конечно, инфраструктуры, это совершенно очевидная вещь. Да и откуда ей взяться - никто этим никогда не занимался. Поэтому очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма, ну и поддержать этот интерес", - сказал президент.

https://ria.ru/20200901/rosturizm-1576564692.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574787727.html

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агентство стратегических инициатив (аси), новости - туризм, владимир путин, экономика