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Туризм
https://ria.ru/20201113/turbiznes-1584356576.html
Турбизнес просит правительство простить часть налогов за 2020 год
Турбизнес просит правительство простить часть налогов за 2020 год
Турбизнес просит власти предоставить фирмам возможность не перечислять в бюджет часть налогов за текущий год, поскольку перенос выплат на более поздний срок не... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:23
2020-11-13T11:23
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
налоги
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Турбизнес просит власти предоставить фирмам возможность не перечислять в бюджет часть налогов за текущий год, поскольку перенос выплат на более поздний срок не поможет отрасли, а приведет лишь к накоплению долгов, сообщает АТОР.Весной малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей РФ в связи с коронавирусом на полгода получили отсрочку по налогам и взносам. В четверг, 12 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении налоговых каникул до конца года. В АТОР уточнили, что речь идет о тех компаниях, которые работают в сфере культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательных и спортивных отраслях."Ранее АТОР уже направляла письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, на период до конца первого квартала 2021 года", — напомнили в ассоциации.Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых послаблений и моратория на проверки. "При этом подчеркивают, что важно предоставить фирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку платежей. Она приведет к накоплению долгов перед бюджетом и, соответственно, в ряде случаев только усугубит неблагоприятное положение дел в компаниях", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, налоги, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин

Турбизнес просит правительство простить часть налогов за 2020 год

11:23 13.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Турбизнес просит власти предоставить фирмам возможность не перечислять в бюджет часть налогов за текущий год, поскольку перенос выплат на более поздний срок не поможет отрасли, а приведет лишь к накоплению долгов, сообщает АТОР.
Весной малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей РФ в связи с коронавирусом на полгода получили отсрочку по налогам и взносам. В четверг, 12 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении налоговых каникул до конца года. В АТОР уточнили, что речь идет о тех компаниях, которые работают в сфере культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательных и спортивных отраслях.
"Ранее АТОР уже направляла письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, на период до конца первого квартала 2021 года", — напомнили в ассоциации.
Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых послаблений и моратория на проверки. "При этом подчеркивают, что важно предоставить фирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку платежей. Она приведет к накоплению долгов перед бюджетом и, соответственно, в ряде случаев только усугубит неблагоприятное положение дел в компаниях", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
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