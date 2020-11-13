https://ria.ru/20201113/turbiznes-1584356576.html

Турбизнес просит правительство простить часть налогов за 2020 год

Турбизнес просит правительство простить часть налогов за 2020 год

Турбизнес просит власти предоставить фирмам возможность не перечислять в бюджет часть налогов за текущий год, поскольку перенос выплат на более поздний срок не... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:23

2020-11-13T11:23

2020-11-13T11:23

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михаил мишустин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Турбизнес просит власти предоставить фирмам возможность не перечислять в бюджет часть налогов за текущий год, поскольку перенос выплат на более поздний срок не поможет отрасли, а приведет лишь к накоплению долгов, сообщает АТОР.Весной малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей РФ в связи с коронавирусом на полгода получили отсрочку по налогам и взносам. В четверг, 12 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении налоговых каникул до конца года. В АТОР уточнили, что речь идет о тех компаниях, которые работают в сфере культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательных и спортивных отраслях."Ранее АТОР уже направляла письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, на период до конца первого квартала 2021 года", — напомнили в ассоциации.Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых послаблений и моратория на проверки. "При этом подчеркивают, что важно предоставить фирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку платежей. Она приведет к накоплению долгов перед бюджетом и, соответственно, в ряде случаев только усугубит неблагоприятное положение дел в компаниях", — прокомментировали ситуацию в АТОР.

https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, налоги, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин