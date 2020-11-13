https://ria.ru/20201113/tsentry-1584462712.html
Омбудсмен предложила смягчить запрет на работу детских центров в Москве
Омбудсмен предложила смягчить запрет на работу детских центров в Москве
Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова обратилась в правительство Москвы с просьбой смягчить запрет на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:02
2020-11-13T13:02
2020-11-13T13:02
распространение нового коронавируса
анастасия татулова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис титов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова обратилась в правительство Москвы с просьбой смягчить запрет на работу детских развлекательных центров, разрешив их посещение детьми до 10 лет, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении дополнительных ограничений с 13 ноября до 15 января 2021 года из-за коронавируса. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой). Также закрываются развлечения для детей в помещениях, включая развлекательные центры, детские комнаты и уголки в торговых центрах и общепите.Поводом для обращения стал запрос от инициативной группы, которая объединяет организации, владеющие более чем 300 объектами в сфере детского и семейного досуга - как крупных операторов, так и множество малых предпринимателей. Они предлагают разрешить посещение детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах детям до 10 лет и внести в указ мэра дополнение о том, что подобные объекты должны быть заполнены одновременно не более чем на 25% от общей вместимости.Со своей стороны предприниматели гарантируют соблюдение требований Роспотребнадзора, а также усиление контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием объектов.
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анастасия татулова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис титов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова
обратилась в правительство Москвы с просьбой смягчить запрет на работу детских развлекательных центров, разрешив их посещение детьми до 10 лет, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова
.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении дополнительных ограничений с 13 ноября до 15 января 2021 года из-за коронавируса. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой). Также закрываются развлечения для детей в помещениях, включая развлекательные центры, детские комнаты и уголки в торговых центрах и общепите.
"Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова обратилась к руководителю департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку и заместителю мэра Москвы Наталье Сергуниной с просьбой пересмотреть запрет на работу детских центров, разрешив их посещение детьми в возрасте до 10 лет", - говорится в сообщении.
Поводом для обращения стал запрос от инициативной группы, которая объединяет организации, владеющие более чем 300 объектами в сфере детского и семейного досуга - как крупных операторов, так и множество малых предпринимателей. Они предлагают разрешить посещение детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах детям до 10 лет и внести в указ мэра дополнение о том, что подобные объекты должны быть заполнены одновременно не более чем на 25% от общей вместимости.
Со своей стороны предприниматели гарантируют соблюдение требований Роспотребнадзора
, а также усиление контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием объектов.
"Эта сфера была еще в первой волне отнесена к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям экономики. После отмены ограничительных мер, действовавших с 28 марта по 15 июля, трафик посещаемости детских и семейных досуговых центров в Москве в среднем снизился более чем вдвое, до уровня прошлого года не дошел никто из операторов", - отметила Татулова, слова которой приводятся в сообщении. По её словам, Москва уже в этом году может лишиться детской развлекательной отрасли, где заняты более 20 тысяч сотрудников, которые могут стать безработными.