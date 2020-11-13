https://ria.ru/20201113/trudoustroystvo-1584507925.html

Подмосковная служба занятости нашла работу для почти 33 тысяч жителей

Подмосковная служба занятости нашла работу для почти 33 тысяч жителей

С начала 2020 года 32,9 тысячи жителей Московской области нашли работу благодаря региональной службе занятости. Об этом рассказала глава областного министерства РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:14

2020-11-13T16:14

2020-11-13T16:14

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С начала 2020 года 32,9 тысячи жителей Московской области нашли работу благодаря региональной службе занятости. Об этом рассказала глава областного министерства социального развития Ирина Фаевская, сообщил телеканал "360".Специалисты подобрали местным жителям вакансии с учетом их навыков и опыта, после чего помогли устроиться.Всего за прошедшие 10 месяцев служба занятости населения Московской области получила 359,6 тысячи обращений, связанных с предоставлением услуг. В частности, они касались содействия в поиске подходящей работы. Такая помощь понадобилась 253,3 тысячи граждан. По поводу профессиональной ориентации обратились более 53 тысяч человек. В начале года работодатели Подмосковья объявили, что нуждаются в специалистах и открыли 86,8 тысячи вакансий. Из них 74,3% связаны с рабочими профессиями.Сейчас в банке вакансий области доступно около 50,9 тысячи предложений, из которых 68,5% — по рабочим профессиям, а 99% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума Московской области. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец октября составил 34,9% к доле экономически активного населения.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)