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Омбудсмен рассказала о состоянии детей после прорыва трубы в Дзержинском

Омбудсмен рассказала о состоянии детей после прорыва трубы в Дзержинском

Девочки, получившие ожоги из-за аварии в подмосковном Дзержинском накануне, проведут в больнице чуть больше недели, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:02

2020-11-13T16:02

2020-11-13T16:18

россия

ксения мишонова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

дзержинский

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Девочки, получившие ожоги из-за аварии в подмосковном Дзержинском накануне, проведут в больнице чуть больше недели, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.Она отметила, что семьям девочек оказывается вся необходимая помощь.Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что после прорыва трубопровода в Дзержинском порядка 40 жилых домов, в которых проживают почти 5,5 тысячи человек, и три социально значимых объекта остались без отопления и горячей воды. В настоящий момент ремонтные работы на объекте выполнены в полном объёме.

россия

московская область (подмосковье)

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ксения мишонова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия