https://ria.ru/20201113/trittiko-1584508220.html
Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал об остановке выпуска
Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал об остановке выпуска
Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении выпуска препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:15
2020-11-13T16:15
2020-11-13T16:15
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении выпуска препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что из аптек пропал антидепрессант с действующим веществом тразодон "Триттико", производитель объясняет дефицит введением маркировки и проблемами с логистикой.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество