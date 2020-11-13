https://ria.ru/20201113/trittiko-1584508220.html

Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал об остановке выпуска

Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал об остановке выпуска

Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении выпуска препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:15

2020-11-13T16:15

2020-11-13T16:15

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении выпуска препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что из аптек пропал антидепрессант с действующим веществом тразодон "Триттико", производитель объясняет дефицит введением маркировки и проблемами с логистикой.

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество