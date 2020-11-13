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Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал об остановке выпуска
Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал об остановке выпуска
Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении выпуска препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:15
2020-11-13T16:15
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении выпуска препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что из аптек пропал антидепрессант с действующим веществом тразодон "Триттико", производитель объясняет дефицит введением маркировки и проблемами с логистикой.
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РИА Новости
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал об остановке выпуска

16:15 13.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Производитель антидепрессанта "Триттико" не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении выпуска препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание РБК сообщило, что из аптек пропал антидепрессант с действующим веществом тразодон "Триттико", производитель объясняет дефицит введением маркировки и проблемами с логистикой.
"В 2020 году (25 августа) выпущена в гражданский оборот одна серия (49 260 упаковок) лекарственного препарата "Триттико". Письма от производителя о приостановке или прекращении препарата в Росздравнадзор не поступало",- говорится в сообщении.
 
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