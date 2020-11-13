https://ria.ru/20201113/tribunal-1584562107.html

Тихановская заявила о создании "Народного трибунала" в Белоруссии

Тихановская заявила о создании "Народного трибунала" в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила в Telegram-канале о создании "Народного трибунала". РИА Новости, 13.11.2020

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протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила в Telegram-канале о создании "Народного трибунала"."Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон. <...> Время правосудия пришло", — заявила она.Тихановская, считающая действующую власть нелегитимной, опубликовала план действий по борьбе с ней, включающий в себя шесть шагов. Она предложила "нейтрализовать идеологов и пособников режима" и собрать доказательства "преступлений" действующей власти. Кроме того, она обратилась с просьбой к сотрудникам правоохранительных органов предоставить свидетельства исполнения "преступных" приказов."Каждый, кто это сделает, под мою гарантию может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности", — пообещала она.После этого оппозиция намерена провести процесс "Народного обвинения". Экс-кандидат утверждает, что приговор будет "определяться судом".Результаты Тихановская намерена подвести 20 декабря. В этот день она планирует организовать наиболее многочисленный марш оппозиции и предъявить "Народное обвинение".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Тихановская после выборов уехала в Литву.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/tikhanovskaya-1584557287.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548667.html

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литва

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире