https://ria.ru/20201113/tribunal-1584562107.html
Тихановская заявила о создании "Народного трибунала" в Белоруссии
Тихановская заявила о создании "Народного трибунала" в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила в Telegram-канале о создании "Народного трибунала". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:13
2020-11-13T21:13
2020-11-13T21:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
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литва
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила в Telegram-канале о создании "Народного трибунала"."Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон. <...> Время правосудия пришло", — заявила она.Тихановская, считающая действующую власть нелегитимной, опубликовала план действий по борьбе с ней, включающий в себя шесть шагов. Она предложила "нейтрализовать идеологов и пособников режима" и собрать доказательства "преступлений" действующей власти. Кроме того, она обратилась с просьбой к сотрудникам правоохранительных органов предоставить свидетельства исполнения "преступных" приказов."Каждый, кто это сделает, под мою гарантию может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности", — пообещала она.После этого оппозиция намерена провести процесс "Народного обвинения". Экс-кандидат утверждает, что приговор будет "определяться судом".Результаты Тихановская намерена подвести 20 декабря. В этот день она планирует организовать наиболее многочисленный марш оппозиции и предъявить "Народное обвинение".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Тихановская после выборов уехала в Литву.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201113/tikhanovskaya-1584557287.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548667.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
объявила в Telegram
-канале о создании "Народного трибунала".
"Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон. <...> Время правосудия пришло", — заявила она.
Тихановская, считающая действующую власть нелегитимной, опубликовала план действий по борьбе с ней, включающий в себя шесть шагов. Она предложила "нейтрализовать идеологов и пособников режима" и собрать доказательства "преступлений" действующей власти. Кроме того, она обратилась с просьбой к сотрудникам правоохранительных органов предоставить свидетельства исполнения "преступных" приказов.
"Каждый, кто это сделает, под мою гарантию может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности", — пообещала она.
После этого оппозиция намерена провести процесс "Народного обвинения". Экс-кандидат утверждает, что приговор будет "определяться судом".
Результаты Тихановская намерена подвести 20 декабря. В этот день она планирует организовать наиболее многочисленный марш оппозиции и предъявить "Народное обвинение".
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Тихановская после выборов уехала в Литву
.
При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.