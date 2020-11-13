Зельфира Трегулова рассказала про обновление Третьяковки на Крымском Валу
10:27 13.11.2020 (обновлено: 10:34 13.11.2020)
© прессс-служба Третьяковской галереиГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
© прессс-служба Третьяковской галереи
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости рассказала о подробностях завершившегося ремонта в Новой Третьяковке, а также о том, что посмотреть в открывшихся залах.
10 ноября в Новой Третьяковке на Крымском Валу мы открыли залы авангарда. Это первая часть постоянной экспозиции "Искусство ХХ века", где представлены такие шедевры, как "Купание красного коня" К.С. Петрова-Водкина, две версии "Черного квадрата" К.С. Малевича, картина "Над городом" Марка Шагала и другие знаковые произведения русского авангарда.
Мы долго обсуждали вопрос, чем же открывать экспозицию XX века. Где-то с 2004 года она начиналась с "Купания красного коня" Петрова-Водкина. Эта работа стала символом Третьяковки на Крымском Валу, с которым вы встречались очень часто – проезжая или проходя по городу и гладя на билборды.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина "Купание красного коня"
Посетители у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина "Купание красного коня"
Потом, в течение длительного периода экспозиция открывалась работами Ларионова и Гончаровой. Сейчас наши кураторы вернулись к идее начать с "Красного коня" Петрова-Водкина и других его работ из нашего собрания, а продолжают экспозицию – Ларионов и Гончарова. Работы последней год отсутствовали из-за большой ретроспективы, которая проходила в Лондоне, Флоренции и Хельсинки, а теперь вернулись к нам.
Мы проводили за последнее время серьезную реставрацию, и поэтому сейчас в следующем зале представили в том числе и три отреставрированные работы Давида Бурлюка и все работы Нико Пиросмани из нашего собрания.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у картины Александра Яковлева "Рыбак. Майорка" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Девушка у картины Александра Яковлева "Рыбак. Майорка" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкульптура Исидора Фрих-Хара "Поэт пустыни" на постоянной экспозиции в Новой Третьяковке. Постоянная экспозиция Новой Третьяковки открылась после ремонта.
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Скульптура Исидора Фрих-Хара "Поэт пустыни" на постоянной экспозиции в Новой Третьяковке. Постоянная экспозиция Новой Третьяковки открылась после ремонта.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартины на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Картины на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у картины Марка Шагала "Над городом" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Девушка у картины Марка Шагала "Над городом" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у картины Натальи Гончаровой "Соляные столпы" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Девушка у картины Натальи Гончаровой "Соляные столпы" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Девушка у картины Александра Яковлева "Рыбак. Майорка" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Скульптура Исидора Фрих-Хара "Поэт пустыни" на постоянной экспозиции в Новой Третьяковке. Постоянная экспозиция Новой Третьяковки открылась после ремонта.
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Картины на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Девушка у картины Марка Шагала "Над городом" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Девушка у картины Натальи Гончаровой "Соляные столпы" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
Из совсем нового хотелось бы остановиться на экспозиции работ Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Натана Альтмана. Это те художники, которые шли параллельно беспредметному авангарду (он впервые будет так полно представлен в зале 13). Этот зал – действительно первая попытка сделать экспозицию, представляющую самые различные версии этого искусства 1910- начала 1920-х годов.
Мы также показываем два "Черных квадрата" – оригинал 1915 года и авторскую версию 1929 года. Последний, 14 зал экспозиции посвящен поздним, фигуративным работам Малевича, а также его учеников.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у картины "Чёрный квадрат" художника Казимира Малевича в Новой Третьяковке
Девушка у картины "Чёрный квадрат" художника Казимира Малевича в Новой Третьяковке
Ближайший месяц мы будем работать над следующими восемью залами постоянной экспозиции – там будут полотна таких художников, как Александр Дейнека, Юрий Пименов, представителей соцреализма, а также поздние работы Петра Кончаловского и других.
Залы Новой Третьяковки открылись после почти двух месяцев ремонтно-восстановительных работ.
После мощнейшего дождя 26 августа мои коллеги немедленно демонтировали все работы, находившиеся в залах последнего этажа здания на Крымском Валу. К счастью, ни одно из произведений не пострадало: это подтвердили и наши эксперты, и эксперты из Минкульта, которые к нам приходили.
Сразу после произошедшего на место прибыла большая бригада компании "Крост", ее президент – Алексей Алексеевич Добашин – один из самых активных членов совета попечителей Третьяковской галереи. Его звонок был одним из первых, а помощь – абсолютно неоценима.
Рабочие немедленно провели аварийный ремонт воронок ливневого стока, через который вода попадает в горизонтальные трубы, расположенные между кровлей и плафонами фонарей. Даже на этом этапе стало понятно, что главная проблема действительно была в устаревшей системе ливневого стока и это должно было стать следующим этап ремонтных работ, которые мы планировали провести. Конечно, трубы надо было менять, что и сделала компания-меценат на абсолютно безвозмездной основе, в качестве пожертвования и помощи.
Мы также отремонтировали соединения, которые связывают вертикально расположенные воронки стока с горизонтальными трубами, сделали дополнительную герметизацию. Работы были интенсивными, а после завершения каждого этапа неоднократно проводились испытания.
И хотя мы сейчас открываем залы с 1 по 14, трубы заменили во всей той части здания, где на последнем этаже располагается постоянная экспозиция галереи и над основным выставочным залом.
Вот то, что мы сделали, прежде чем вернуть в залы уникальную коллекцию авангарда, которую хранит Третьяковская галерея. Сейчас мы можем представить ее полно – как никогда. Из-за пандемии было отложено несколько серьезных международных проектов с участием работ из этой части нашего собрания. Кроме этого, мы создали несколько новых залов (по сравнению с тем, что было ранее).
Несколько лет назад мы организовали группу по работе над новой экспозицией Третьяковской галереи. И сейчас мои коллеги-кураторы предложили интересные решения тех залов, которых раньше не было.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у панно Александры Экстер "Венеция" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Посетители у панно Александры Экстер "Венеция" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции в Новой Третьяковке.
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Посетители на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции в Новой Третьяковке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка осматривает картины на открывшейся после ремонта Новой Третьяковке.
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Девушка осматривает картины на открывшейся после ремонта Новой Третьяковке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Посетители на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
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Посетители у панно Александры Экстер "Венеция" на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
2 из 4
Посетители на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции в Новой Третьяковке.
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Девушка осматривает картины на открывшейся после ремонта Новой Третьяковке.
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Посетители на открывшейся после ремонта постоянной экспозиции Новой Третьяковке.
С 13 ноября 2020-го по 15 января 2021-го Третьяковская галерея в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации приостанавливает временные выставочные проекты, отменяет групповые экскурсии, лекции, концерты и кинопоказы.
Для посещения остаются открытыми постоянные экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковке, "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке, а также малые музеи: дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова.
Галерея также переносит временные выставочные проекты, открытие которых планировалось в ноябре — декабре 2020 года. Это выставки, "Роберт Фальк", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". О новых датах проведения этих выставок мы дополнительно сообщим на сайте и в социальных сетях галереи.
Музыкальные вечера в рамках "Т фестиваля" также переносятся на 2021 год.
Возврат денежных средств за приобретенные билеты, путевки и лекционные абонементы пропорционально количеству несостоявшихся лекций на даты ограничений будет осуществляться через форму на сайте Третьяковской галереи.
30 октября, 08:00КультураМузей для людей. Третьяковская галерея вновь удивляет