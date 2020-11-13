https://ria.ru/20201113/tregulova-1583924430.html

Зельфира Трегулова рассказала про обновление Третьяковки на Крымском Валу

Зельфира Трегулова рассказала про обновление Третьяковки на Крымском Валу

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости рассказала о подробностях завершившегося ремонта в Новой... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:27

2020-11-13T10:27

2020-11-13T10:34

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости рассказала о подробностях завершившегося ремонта в Новой Третьяковке, а также о том, что посмотреть в открывшихся залах.10 ноября в Новой Третьяковке на Крымском Валу мы открыли залы авангарда. Это первая часть постоянной экспозиции "Искусство ХХ века", где представлены такие шедевры, как "Купание красного коня" К.С. Петрова-Водкина, две версии "Черного квадрата" К.С. Малевича, картина "Над городом" Марка Шагала и другие знаковые произведения русского авангарда.Мы долго обсуждали вопрос, чем же открывать экспозицию XX века. Где-то с 2004 года она начиналась с "Купания красного коня" Петрова-Водкина. Эта работа стала символом Третьяковки на Крымском Валу, с которым вы встречались очень часто – проезжая или проходя по городу и гладя на билборды. Потом, в течение длительного периода экспозиция открывалась работами Ларионова и Гончаровой. Сейчас наши кураторы вернулись к идее начать с "Красного коня" Петрова-Водкина и других его работ из нашего собрания, а продолжают экспозицию – Ларионов и Гончарова. Работы последней год отсутствовали из-за большой ретроспективы, которая проходила в Лондоне, Флоренции и Хельсинки, а теперь вернулись к нам.Из совсем нового хотелось бы остановиться на экспозиции работ Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Натана Альтмана. Это те художники, которые шли параллельно беспредметному авангарду (он впервые будет так полно представлен в зале 13). Этот зал – действительно первая попытка сделать экспозицию, представляющую самые различные версии этого искусства 1910- начала 1920-х годов. Ближайший месяц мы будем работать над следующими восемью залами постоянной экспозиции – там будут полотна таких художников, как Александр Дейнека, Юрий Пименов, представителей соцреализма, а также поздние работы Петра Кончаловского и других.Залы Новой Третьяковки открылись после почти двух месяцев ремонтно-восстановительных работ.Сразу после произошедшего на место прибыла большая бригада компании "Крост", ее президент – Алексей Алексеевич Добашин – один из самых активных членов совета попечителей Третьяковской галереи. Его звонок был одним из первых, а помощь – абсолютно неоценима.Рабочие немедленно провели аварийный ремонт воронок ливневого стока, через который вода попадает в горизонтальные трубы, расположенные между кровлей и плафонами фонарей. Даже на этом этапе стало понятно, что главная проблема действительно была в устаревшей системе ливневого стока и это должно было стать следующим этап ремонтных работ, которые мы планировали провести. Конечно, трубы надо было менять, что и сделала компания-меценат на абсолютно безвозмездной основе, в качестве пожертвования и помощи.Мы также отремонтировали соединения, которые связывают вертикально расположенные воронки стока с горизонтальными трубами, сделали дополнительную герметизацию. Работы были интенсивными, а после завершения каждого этапа неоднократно проводились испытания.Вот то, что мы сделали, прежде чем вернуть в залы уникальную коллекцию авангарда, которую хранит Третьяковская галерея. Сейчас мы можем представить ее полно – как никогда. Из-за пандемии было отложено несколько серьезных международных проектов с участием работ из этой части нашего собрания. Кроме этого, мы создали несколько новых залов (по сравнению с тем, что было ранее).Несколько лет назад мы организовали группу по работе над новой экспозицией Третьяковской галереи. И сейчас мои коллеги-кураторы предложили интересные решения тех залов, которых раньше не было.С 13 ноября 2020-го по 15 января 2021-го Третьяковская галерея в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации приостанавливает временные выставочные проекты, отменяет групповые экскурсии, лекции, концерты и кинопоказы.Для посещения остаются открытыми постоянные экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковке, "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке, а также малые музеи: дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова.Галерея также переносит временные выставочные проекты, открытие которых планировалось в ноябре — декабре 2020 года. Это выставки, "Роберт Фальк", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". О новых датах проведения этих выставок мы дополнительно сообщим на сайте и в социальных сетях галереи.Музыкальные вечера в рамках "Т фестиваля" также переносятся на 2021 год.Возврат денежных средств за приобретенные билеты, путевки и лекционные абонементы пропорционально количеству несостоявшихся лекций на даты ограничений будет осуществляться через форму на сайте Третьяковской галереи.

https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html

https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html

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куда сходить , новости культуры, новая третьяковская галерея, музеи, зельфира трегулова