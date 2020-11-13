https://ria.ru/20201113/tomsk-1584440542.html
Момент задержания мэра Томска сняли на видео
Момент задержания мэра Томска сняли на видео
СК опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:23
2020-11-13T12:23
2020-11-13T13:01
задержание мэра томска
иван кляйн
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584453077_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_f919daa2a7c1a5d80494e9bc3f89d7d3.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. СК опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий.На кадрах показаны сотрудники ФСБ и следователи, которые заходят в кабинет Кляйна. Чуть позже мэра выводят из здания и сажают в автомобиль, а после привозят к другому административному помещению и заводят внутрь.По предварительным данным, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры. Он попросил его внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения: нужно было указать, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарная зона. Это привело к отклонению просьбы строителя жилых домов об изменении зонирования, в итоге он понес убытки.Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он был депутатом местной Думы, руководителем Томского пивоваренного завода и ОАО "Томское пиво". После избрания Кляйна градоначальником генеральным директором компании стала его жена. Летом в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков — его обвинили во взяточничестве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что этапировать мэра Томска в Москву пока не собираются.
https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html
москва
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584453077_44:0:524:360_1400x0_80_0_0_6ea3592b4aabfd19bbec08c64c867895.jpg
Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна
В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна.
2020-11-13T12:23
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание мэра томска, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, томск, происшествия