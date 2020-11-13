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Момент задержания мэра Томска сняли на видео
Момент задержания мэра Томска сняли на видео
СК опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:23
2020-11-13T13:01
задержание мэра томска
иван кляйн
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
томск
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. СК опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий.На кадрах показаны сотрудники ФСБ и следователи, которые заходят в кабинет Кляйна. Чуть позже мэра выводят из здания и сажают в автомобиль, а после привозят к другому административному помещению и заводят внутрь.По предварительным данным, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры. Он попросил его внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения: нужно было указать, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарная зона. Это привело к отклонению просьбы строителя жилых домов об изменении зонирования, в итоге он понес убытки.Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он был депутатом местной Думы, руководителем Томского пивоваренного завода и ОАО "Томское пиво". После избрания Кляйна градоначальником генеральным директором компании стала его жена. Летом в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков — его обвинили во взяточничестве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что этапировать мэра Томска в Москву пока не собираются.
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7 495 645-6601
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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна
В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна.
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задержание мэра томска, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, томск, происшествия

Момент задержания мэра Томска сняли на видео

12:23 13.11.2020 (обновлено: 13:01 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. СК опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий.
На кадрах показаны сотрудники ФСБ и следователи, которые заходят в кабинет Кляйна. Чуть позже мэра выводят из здания и сажают в автомобиль, а после привозят к другому административному помещению и заводят внутрь.
По предварительным данным, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры. Он попросил его внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения: нужно было указать, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарная зона. Это привело к отклонению просьбы строителя жилых домов об изменении зонирования, в итоге он понес убытки.
Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он был депутатом местной Думы, руководителем Томского пивоваренного завода и ОАО "Томское пиво". После избрания Кляйна градоначальником генеральным директором компании стала его жена.
Летом в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков — его обвинили во взяточничестве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что этапировать мэра Томска в Москву пока не собираются.
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 10:25
Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, уличенным в коррупции
 
Задержание мэра ТомскаИван КляйнТомское пивоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваТомскПроисшествия
 
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