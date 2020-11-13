Источник: этапировать задержанного мэра Томска в Москву пока не планируют
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Этапировать в Москву задержанного в пятницу мэра Томска Ивана Кляйна пока не собираются, сообщил РИА Новости собеседник в правоохранительных органах региона.
Ранее СК РФ сообщил, что мэр Томска задержан за превышение должностных полномочий. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО "Томское пиво", а также допрашиваются свидетели.
"Пока говорить об этапировнии не приходится. Скорее всего, его не будет", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что в ближайшее время Кляйн будет допрошен. "Потом будет решать вопрос о его процессуальном задержании", - добавил собеседник агентства.
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По предварительным данным следствия, подозреваемый в 2016 году, будучи основным акционером ОАО "Томское пиво", дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО "Томское пиво" и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.
В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанной земли, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате предпринимателю был причинен существенный вред, он не мог использовать земельный участок по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов.