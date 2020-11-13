Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/tomsk-1584415110.html
Источник: этапировать задержанного мэра Томска в Москву пока не планируют
Источник: этапировать задержанного мэра Томска в Москву пока не планируют
Этапировать в Москву задержанного в пятницу мэра Томска Ивана Кляйна пока не собираются, сообщил РИА Новости собеседник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:24
2020-11-13T09:24
задержание мэра томска
иван кляйн
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584410653_0:46:800:496_1400x0_80_0_0_b6c4b8af6836851a8fa9dcc2f22f5b8f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Этапировать в Москву задержанного в пятницу мэра Томска Ивана Кляйна пока не собираются, сообщил РИА Новости собеседник в правоохранительных органах региона.Ранее СК РФ сообщил, что мэр Томска задержан за превышение должностных полномочий. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО "Томское пиво", а также допрашиваются свидетели.Также он отметил, что в ближайшее время Кляйн будет допрошен. "Потом будет решать вопрос о его процессуальном задержании", - добавил собеседник агентства.По предварительным данным следствия, подозреваемый в 2016 году, будучи основным акционером ОАО "Томское пиво", дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО "Томское пиво" и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанной земли, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате предпринимателю был причинен существенный вред, он не мог использовать земельный участок по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов.
https://ria.ru/20201020/furgal-1580658456.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/proisshestviya-1576490003.html
томск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584410653_87:0:798:533_1400x0_80_0_0_22852e29bb2f8a4c8bce0b2cdd0010a0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание мэра томска, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

Источник: этапировать задержанного мэра Томска в Москву пока не планируют

09:24 13.11.2020
 
© Фото : МО "Город Томск"Мэр Томска Иван Кляйн
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : МО "Город Томск"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Этапировать в Москву задержанного в пятницу мэра Томска Ивана Кляйна пока не собираются, сообщил РИА Новости собеседник в правоохранительных органах региона.
Ранее СК РФ сообщил, что мэр Томска задержан за превышение должностных полномочий. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО "Томское пиво", а также допрашиваются свидетели.
"Пока говорить об этапировнии не приходится. Скорее всего, его не будет", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что в ближайшее время Кляйн будет допрошен. "Потом будет решать вопрос о его процессуальном задержании", - добавил собеседник агентства.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:57
Омбудсмен рассказала об условиях содержания Фургала в СИЗО
По предварительным данным следствия, подозреваемый в 2016 году, будучи основным акционером ОАО "Томское пиво", дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО "Томское пиво" и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.
В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанной земли, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате предпринимателю был причинен существенный вред, он не мог использовать земельный участок по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов.
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 14:25
Нашли еще долг. Приставы хотят взыскать с Улюкаева почти 2 тысячи рублей
 
Задержание мэра ТомскаИван КляйнТомское пивоСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Лента новостейМолния